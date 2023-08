Sigue bajando el nivel de presas

Chihuahua, Chih.- Las lluvias que se han registrado en el estado durante los últimos días han sido insuficientes para incrementar la captación en las presas, que continúan bajando sus niveles, pues tan sólo durante la última semana, La Boquilla perdió 41 millones 665 mil metros cúbicos de agua y pasó del 48.3 por ciento al 46.9 por ciento de su capacidad, de acuerdo con los datos emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Coordinadora Estatal de Protección Civil (CEPC), establece que, el pronóstico de lluvias se mantendrá para las próximas horas, con lo que se espera un mayor escurrimiento hacia los principales afluentes del estado.

En el caso de la presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes), durante la última semana, bajó del 47 por ciento de su capacidad a un 44.6 por ciento, lo que en términos de volumen representa 8 millones 807 mil metros cúbicos.

La presa que mantiene un buen nivel es la Luis L. León, conocida como El Granero, que se encuentra al 75.1 por cuento de su capacidad, sin embargo, también reporta una caída en su nivel, luego de que, el pasado 6 de agosto se encontrara al 76.9 por ciento, lo que significa una pérdida de 5 millones 269 mil metros cúbicos.

Cabe señalar que, por estar en marcha el ciclo agrícola el cual concluye el 30 de septiembre se mantiene la extracción de las presas, pero esta ha sido mayor a la captación que han tenido, debido a la ausencia de lluvias que ha impedido que el río Conchos que es el mayor afluente en el estado, incremente su caudal.

En caso de que no se regularice la temporada de lluvias y las presas no puedan incrementar la captación, se corre el riesgo de que el ciclo agrícola 2024 no se pueda sembrar al 100 por ciento, con las repercusiones económicas y alimenticias que esto conlleva.

La presencia del monzón mexicano incrementa la posibilidad de lluvias en el territorio estatal y de acuerdo con el reporte de Conagua, se prevén lluvias de moderadas a fuertes principalmente en la zona serrana.

La tardanza que han tenido las lluvias en el presente año generó que, productores de temporal principalmente en la meseta central, así como en algunas regiones de la sierra dejaran de sembrar frijol y maíz, cambiando por forrajes como avena y sorgo que son más resistentes a bajas temperaturas ante la posibilidad de heladas tempranas que se puedan registrar durante los meses de octubre y noviembre.