Sigue búsqueda de los 2 levantados por El Chueco

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado (FGE) sigue delos hermanos Jesús Armando y Paul Osvaldo Berrelleza Rábago, quienes fueron agredidos y “levantados” por el líder criminal José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, durante la mañana del lunes 20 de junio, en la comunidad de Cerocahui.

Con la información obtenida en las investigaciones, se logró establecer que “El Chueco” acudió hasta la vivienda de los hermanos que, un día antes, habían participado en un partido de beisbol en el que vencieron al equipo que él patrocinaba.

Molesto por la derrota, Portillo Gil hirió a Paul Osvaldo con un arma de fuego, prendió fuego a su casa, y se los llevó a ambos. Una mujer y un menor de edad lograron escapar de este ataque y se encuentran fuera de peligro.

La Fiscalía explicó que aunque la información preliminar apunta a que fue el partido de beisbol el que originó la agresión, se seguirá indagando en el móvil del hecho, pero al tratarse de una investigación en proceso, se reservará los detalles.

La página de Facebook del programa federal “Sembrando Vida Chihuahua” publicó condolencias por la muerte de Paul Osvaldo, que colaboraba como sembrador en la región de Cerocahui junto al padre jesuita Javier Campos Morales, quien fue asesinado junto a su compañero sacerdote Joaquín Mora Salazar el mismo 20 de junio por El Chueco, en un diverso percance.

No obstante, la FGE no ha confirmado la muerte del joven pues no ni su cuerpo ni el de su hermanos han sido localizados.

Horas después de plagiar a los hermanos Berrelleza, el líder criminal se encontró con el guía de turistas, Pedro Elidoro Palma Guitérrez, en el Hotel Misión de Cerocahui, a quien secuestró tras un intercambio de palabras.

El guía logró escapar y llegar hasta el templo de la comunidad para pedir auxilio, sin embargo, tanto él como los dos padres que salieron a ayudarlo fueron ejecutados por el capo que se llevó los cuerpos del lugar.

El miércoles, la gobernadora Maru Campos Galván y el fiscal General, Roberto Fierro Duarte, confirmaron la localización de los cadáveres de las tres víctimas en la comunidad de Pitorreal. Los cuerpos ya fueron entregados.

