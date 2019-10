Sigue 'Congelada' iniciativa de Ley de Austeridad local

Chihuahua.- Ante el anuncio de que hoy martes se aprobará en la Cámara de Diputados, la “Ley Federal de Austeridad Republicana”; el diputado local Benjamín Carrera denunció que esta Ley a nivel local sigue durmiendo el sueño de los justos.

“Aquí a nivel local no la han querido revisar, yo la presente en el Congreso en el mes de febrero y lamentablemente no se ha discutido todavía en la Comisión de Programación y Presupuesto. No sé la razón porque no quieren que avance, hay dos cosas distintas entre el decir y el hacer en este gobierno”; expresó.

El diputado morenista manifestó que incluso llegó hablar personalmente con el gobernador Javier Corral, y éste le dijo que la iba revisar, pero al paso de las semanas y meses no ha habido respuesta del titular del ejecutivo.

“Yo en varias ocasiones he pedido que se discuta esta iniciativa, incluso en una ocasión, lo volví a pedir en la tribuna del Congreso porque para mi juicio es muy necesario y urgente", concluyó.

[email protected]