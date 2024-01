Sigue exigiendo justicia ex candidato por golpiza contra su hijo

Parral, Chih.- Se cumplieron ya seis meses de que al menos 4 agentes municipales con sus armas de cargo golpearon al ex candidato a la presidencia municipal por el PRI, Miguel Jurado Prieto presuntamente enviados por el ex alcalde Alfredo Lozoya y hasta el momento no hay respuesta a las exigencias de justicia, aseguró el padre de la víctima.

Dijo que no ha existido ningún interés por parte de las autoridades en actuar en consecuencia de estos actos, y los agentes continúan activos como si no pasara nada, mientras que la Fiscalía ha sido omisa en este sentido.

Miguel Jurado dijo que es increíble como no han atendido algo tan delicado y ofensivo, y permitir que el ex alcalde ande haciendo de las suyas con toda impunidad utilizando los recursos públicos para su beneficio, ya que los agentes municipales realizan funciones de escoltas personales para él y sus familias.

Detalló que durante estos seis meses le han estado aplicando "la ley del cansancio" ya que lo han hecho dar vueltas a la Fiscalía General del Estado y no han resuelto absolutamente nada.

Lamentó que cómo a pesar de que la misma Gobernadora del Estado, Maru Campos Galván le dio instrucciones prrcidas al Fiscal General de atender el caso, los resultados son nulos y aparentemente ya se olvidaron de castigar a los responsables.

El pasado 20 de julio, luego de la Cabalgata Villista, el hijo del ex candidato Abraham Jurado sostuvo una discusión verbal con el ex presidente y ex candidato a Gobernador por Movimiento Ciudadano, Alfredo "El Caballo" Lozoya quien ordenó a los policías municipales quienes lo escoltaban golpear al joven.

Las denuncias correspondientes se realizaron y hasta el momento no han habido respuestas por parte de la Fiscalía en la investigación de este ataque.