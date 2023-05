Siguen en la calle pitbulls asesinos de menor en Temósachic

Temósachic.- Luego de que tracendiera el asesinato de un niño de apenas 4 años por 3 perros de la raza pitbull en la comunidad de Temósachic, la familia de la víctima narró lo sucedido y denunció a través de un comunicado que los canes asesinos continúan transitando en la calle libremente y que agentes ministeriales de la zona les aseguraron que no procede sanción alguna contra los propietarios de los perros.

En el documento narran que el pasado viernes 26 de mayo, a alrededor de las 17:22 horas, en la comunidad Rincón del Cañón, municipio de Temósachic, Chih., un niño de nombre Gabriel, de cuatro años de edad, fue atacado por tres perros de la raza Pitbull matándolo instantes después.

La familia de Gabriel envió un comunicado a los medios de comunicación en el que narran paso a paso como sucedieron los hechos, con el propósito de que se difunda la realidad de como sucedió tan lamentable tragedia.

Mencionaron que Gabriel salió a jugar en su bicicleta acompañado de dos niñas y un niño, familiar de las mismas y que las niñas que lo acompañaban viven en el domicilio de los dueños de los perros. Un par de minutos después, el niño Gabriel fue atacado por tres perros de raza pitbull a unos metros de la casa de las niñas en la vía pública, frente de la casa del C. Macedonio G. Las niñas dejaron sus bicicletas en un callejón y huyeron de la escena, mientras que el niño que los acompañaba se quedó en shock observando como Gabriel era atacado por los tres perros.

Detallaron que Bernardo G. L., tío de la dueña de los perros a quien identifican como Itzayana M. G. fue quien logró apartar a los perros del niño e inmediatamente dio aviso a la mamá de la dueña de los perros para que a su vez avisara a los papás del niño.

Es así que Jorge G. C. padre del menor corrió hacia la calle: “Al llegar el papá corriendo ve a Gabriel con múltiples heridas en su cara, empapado en sangre la mayoría de su cuerpo y observando en la cara de Gabriel solo los globos oculares y parte del cráneo que quedaba expuesto, escuchando que aún respiraba lo tomó en brazos y corre de regreso a su domicilio encontrándose con la mama del menor C. Anabel V. y su sobrina diciéndoles “miren como me lo dejaron!!“ la sobrina le recomendó “llévatelo a Cuauhtémoc!!” en ese momento llegó su sobrino C. Luis Ángel G. en su vehículo y lo subieron para llevarlo de urgencia al hospital más cercano que es en Ciudad Cuauhtémoc.

Con anterioridad se trató de conseguir una ambulancia en la comandancia de Temósachic negándose el servicio por encontrarse ocupadas, pero mandaron a una persona de Protección Civil de Temósachic al Rincón del cañón a encontrar al menor”, detalló la familia.

En el comunicado explicaron que acudió una persona de Protección Civil del municipio y pidió apoyo a la ambulancia de Matachí, hasta donde llevaron al niño en el vehículo para cambiarlo a la ambulancia y llevarlo a recibir la primera atención médica en Guerrero, lugar al que no alcanzó a llegar con vida Gabriel, “llegando al pueblo de Matachic el menor fue subido a la ambulancia y se dirigieron hacia Guerrero pero en ese momento observaron que las respiraciones del menor eran más prolongadas teniendo una pérdida de signos vitales en el municipio de Santo Tomas por lo que se declaró muerto a las 18:00 horas”.

En cuanto a los perros y a quien señalan la dueña mencionan lo siguiente, “En lo que ocurría el traslado del menor llegó la Policía Municipal de Temósachic al domicilio de la dueña de los perros la C. Itzayana M.G, buscando contacto para esclarecer los hechos a lo que se negó a salir de su domicilio, al ver que no había respuesta de la dueña los mismos policías llamaron al Ministerio Publio, arribando al lugar los agentes ministeriales intentando también tener contacto con los dueños de los perros, sin obtener una respuesta. Por lo que procedieron a tomar declaraciones de los vecinos testigos presentes, y argumentando los propios agentes ministeriales que no procedía alguna sanción para los dueños de los perros”.

La familia del menor muerto aseguraron que estos perros ya anteriormente habían mordido a vecinos de la comunidad, por lo que ya contaban con denuncias en seguridad pública municipal, “Cabe señalar que en reiteradas ocasiones vecinos de la comunidad del rincón del cañón ya habían hecho denuncias a la policía de Temósachic por ataques de estos perros a los habitantes de esta comunidad. Los mismos habitantes solicitaban que estos perros fueran resguardados en su domicilio, mientras que la policía ha venido haciendo caso omiso de las constantes denuncias", declaró la familia.

Finalmente, en el comunicado que la familia del niño Gabriel hizo donde informan que “Hasta el día de hoy los perros que dieron muerte al pequeño Gabriel aún continúan en la calle y las autoridades se han visto incompetentes para la resolución de este homicidio”.