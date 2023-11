Siguen sin indemnización heridos del 27M

Archivo/El Diario de Juárez

A más de siete meses del incendio ocurrido en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha determinado el monto de reparación del daño para cada uno de los 27 migrantes heridos, informó ayer el comisionado, Francisco Garduño Yáñez.

Dijo que el Gobierno mexicano ya ha realizado el pago por concepto de la reparación integral del daño al más del 60 por ciento de las familias de los 40 extranjeros fallecidos.

El funcionario federal dijo que “no se ha terminado de liquidar, ni siquiera se ha presentado el plan de reparación integral de reparación del daño… queremos que antes de presentar el plan integral de reparación del daño pues ya llevar ventajas y no nada más presentar la planeación. Estamos esperando también que la Comisión de Atención a Víctimas nos señale los montos de cada uno de los heridos, también para poder hacer las indemnizaciones correspondientes”.

Sobre la denuncia contra el Estado mexicano realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 10 organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas del incendio ocurrido el 27 de marzo en la estación provisional ubicada en el puerto fronterizo Lerdo de Ciudad Juárez, el comisionado dijo ayer que “están en su derecho”.

Fue ‘una muerte anunciada’

Durante la audiencia “Derechos humanos y acceso a la justicia de personas detenidas por motivos de inmigración”, encabezada por la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana y relatora para México, Esmeralda de Troitiño, 10 organizaciones, víctimas y familiares denunciaron “las políticas migratorias que se están aplicando en México”, las cuales fueron calificadas por Lorena Delgadillo Pérez, de la fundación de la Justicia en México, Honduras, El Salvador y Guatemala como “políticas mortales”.

“Estamos en el incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida, no podemos llamarle accidente a una muerte anunciada, este no es un hecho aislado, 58 personas migrantes han fallecido en custodia del Estado desde el año 2018 hasta donde sabemos”, denunció la activista.

En la misma audiencia, Brian Quintero, uno de los sobrevivientes del incendio narró lo que vivió en el momento del siniestro y los daños físicos y psicológicos que permanecen en él.

“Ahora vivir con lesiones en mi cuerpo, tengo quemaduras que cada vez que las veo recuerdo que yo estuve en ese incendio, que ahora van a marcar de por vida en mí. Tengo compañeros que les han amputado la mano, que han quedado con quemaduras, que ellos ya no van a ver la perfección de su cuerpo, cada vez que vean eso van a recordar que estuvieron en un incendio en donde nos dejaron adentro, en donde nos torturaron, en donde no quisieron abrir una puerta para poder salvar nuestras vidas. Yo hasta ahorita me sigo preguntando porqué”, compartió.