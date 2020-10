Silencio total ante protestas de ‘héroes’

El Diario

Las autoridades del Estado guardaron “silencio total” ante las protestas que el pasado viernes realizó personal del Sector Salud para exigir mejores condiciones e insumos.

“Es lamentable que no tengamos una respuesta, y que por burocracia no tengamos medicamentos para tratar al personal médico enfermo. Nuestros compañeros pagan su prueba diagnóstica, pero ¿de qué sirve?, si el Servicio de Salud no nos otorga los insumos y medicinas”, reclamó César Olivas, delegado del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud (SUTICHS).

“Reitero, no tenemos ninguna respuesta, hay un silencio total de las autoridades”, agregó.

Olivas calificó de injusto e indiferente el trato que las autoridades de Salud le han dado al personal del Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez, mientras que, aseguran, esperan una respuesta del gobernador Javier Corral.

“Hay un verdadero hartazgo, a tal grado que los dos sindicatos que operan en el hospital nos hemos unido, a pesar de ser contrarios, para luchar por una misma causa, pero lo que vemos es mucha indiferencia y no hay respuesta del gobernador”, señaló.

Añadió: “Los directivos dicen que no falta nada, porque para ellos todo hay. Por ejemplo, el subdirector ha internado a familiares de él como si fuera hospital privado y para ellos no hay escasez, pero para el resto de los pacientes y personal médico no es así”.

El delegado sindical reiteró que hasta el momento 36 trabajadores de diferentes áreas del hospital se han contagiado de Covid-19, y sin embargo, no les han propiciado condiciones óptimas para su incapacidad.

“Tenemos más de 36 compañeros con todos los síntomas y que no les dan medicamentos o medidas adecuadas para sus incapacidades, ellos siguen trabajando, generando un riesgo alto de contagio para el personal y usuarios del hospital”, dijo.

Integrantes del SUTICHS, Delegación 11, realizaron el viernes una protesta afuera del Hospital de la Mujer para exigir al gobernador Corral mejores condiciones en medio del colapso del Sistema de Salud, aseguraron.

En una carta dirigida al ICHISAL, se solicitó a las autoridades que se reponga el gasto que cada médico ha realizado para hacerse pruebas diagnósticas para la detección de Covid-19 y para la adquisición de medicamento para su tratamiento.

También se pidió que el Covid-19 sea considerado como riesgo laboral, y un abastecimiento total de medicamentos para el tratamiento de dicha enfermedad.

Arturo Valenzuela, director médico de la Zona Norte, señaló que todas las manifestaciones pacíficas que hagan los trabajadores del Sector Salud serían atendidas, situación que de acuerdo con los afectados, no ha sucedido.

Olivas comentó que de no obtener una respuesta apoyarán los movimientos que realicen médicos y enfermeros de otros hospitales, hasta que sus peticiones sean escuchadas y atendidas.