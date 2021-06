Sin agua en presas, preparan segundos cultivos

Jesús C. Aguirre Maldonado/El Diario

Delicias.- Con motivo del aumento de las temperaturas en Delicias y Meoqui, que andarán rondando esta semana los 35 grados centígrados en promedio de temperatura máxima, se dispararon las demandas y consumos de agua entre un 30 y 40 por ciento, pero aseguran el director del Área Comercial en este municipio Enrique Ortiz y el presidente de la JMAS de Meoqui que no habrá desabasto, ya que tienen todo previsto y todos los pozos en funcionamiento.

Ortiz dijo que en Delicias se cuenta con un total de 23 pozos y todos se encuentran trabajando al cien.

Aseguró que no han tenido baja de presión ni problemas de abasto en las colonias de Delicias, donde se cuenta con un padrón de 60 mil usuarios y 10 plantas de ósmosis inversa propiedad de la Junta, donde se ofrece el garrafón de 19 litros a 10 pesos.

Enrique Ortiz dijo que el consumo directo de la llave no es recomendable por lo que invitó a la ciudadanía a beber la de las plantas de ósmosis inversa que hay en la ciudad.

Destacó el director comercial que las consideraciones y estimaciones son de cuatro habitantes por vivienda, aunque hay algunas con más y otras con menos y cabe aclarar que ya es temporada de calor y con los aires acondicionados se incrementa a casi 220 litros por persona por día, por lo que pidió a la ciudadanía que no se desperdicie el vital líquido.

El consumo de agua en la región promedia de 15 a 30 metros cúbicos mensuales que equivale de 150 a 300 litros por persona por día, destacando el director comercial de la JMAS en Delicias,

Con respecto al mal uso, aseguró Ortiz que se han venido reduciendo las personas que desperdician agua y están recibiendo denuncias, reportes de gente al número 639 139-07-60, pues hay quienes desperdician y riegan los árboles con manguera abierta, fuera de horario o en demasía y a esos se les aplican sanciones por desperdiciar.

Destacó que actualmente cuentan con 23 pozos que están habilitados para brindar el servicio y no sabe exactamente cuántos se prenden al día, ya que eso corresponde a la Dirección Técnica y él pertenece a la comercial.

Aseguró que ya están preparados para esta temporada de calor ya que las temperaturas están empezando a elevarse por encima de los35 grados centígrados diarios, lo que lleva también a que la gente ya esté preparando los aires acondicionados y hay personas que en esta temporada de calor se bañan hasta dos veces. “Y eso nos incrementa los consumos”.

Dijo que el agua no es un recurso infinito y se puede acabar y se necesita que aprendan a ahorrarla.

Subrayó Ortiz que no tienen una estimación real de cuánto les va a durar el agua y lo que puede decir es que en este momento no han tenido movimientos en los niveles de los pozos y si les afecta la situación de las bajas en las presas, ya que la Francisco I. Madero “Las Vírgenes” les ayudaba mucho a recargar los mantos acuíferos, pero ya no se está dando eso, ya que “Las presas están muy bajas”, pero por el momento dijo que pueden garantizar que van a tener agua suficiente.

NO RECOMIENDAN AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Destacó que “la calidad del agua es para uso doméstico. No recomendamos que se tome directo de la llave, trae algunos componentes y estos debido a que que cada vez la estamos extrayendo a más profundidad. La podemos utilizar para todo, pero sí recomendamos que utilicen el agua purificada de las plantas de ósmosis inversa que hay 10 repartidas en la ciudad, ya que el garrafón de 19 litros vale

10 pesos”.

CONSUMO EN MEOQUI

En el municipio de Meoqui el promedio de consumo mensual es 30 metros cúbicos, equivalente a 300 litros diarios por persona que es demasiado alto, dijo el presidente de la JMAS de Meoqui, Víctor Castillo, destacando que hay entre los más altos consumidores hasta de 160 m3 por mes.

Reconoció que efectivamente debido al tema de la pandemia se ha incrementado el consumo de agua en los hogares y con la llegada de la temporada de calor se incrementa la demanda.

Destacó Castillo que en la cabecera municipal se atienden cerca de 10 mil usuarios, con un promedio de cuatro a seis personas por casa.

Y tienen un padrón de 4 mil 500 registrados, reconociendo que en esta temporada de calor se les va a incrementar el consumo, además de que la sequía es un tema real, por lo que el mensaje sería hacer conciencia en los consumos que se tienen por parte de cada quien en sus hogares.

“Debemos ser muy responsables para utilizar el agua adecuadamente, recordándole a la ciudadanía que se cuenta con plantas de ósmosis inversa, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades rurales”, dijo Víctor Castillo, presidente de la JMAS Meoqui.