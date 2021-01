Sin cambios en las últimas 24 horas muertes por covid

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- El director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla informó en la conferencia virtual número 257 por el tema del Covid-19; que en el conteo de víctimas de las últimas 24 horas no hubo decesos en el territorio estatal.

“El día de ayer no se reportaron defunciones, pero también no significa que no haya habido, sino que se están completando los registros, en los presentes días se sabrá”, expresó.

El estado de Chihuahua, se quedó con el mismo número de víctimas mortales que ayer domingo con 4 mil 300 decesos y con 46 mil 477 casos de contagio, 63 más que ayer y solo en seis municipios registraron nuevos enfermos.

En el número de contagios y fallecidos, la ciudad de Chihuahua se quedó con 10 mil 822 casos positivos y 911 muertes, las mismas que ayer.

En Ciudad Juárez el número de contagios se quedó en 26 mil 276 contagiados con 2 mil 418 el número de muertos.

“Yo me pregunto que se pudo haber hecho para evitar tantas personas perdieran la vida, si hicimos algo nosotros mismos”, cuestionó.