Sin claridad, beneficios que tienen empresas de la franja fronteriza

Chihuahua.- Cesar de la Garza, director de Index, indicó que a seis meses de la administración federal aún no se tiene claridad respecto a los beneficios que tienen empresas que están instaladas en la franja fronteriza.



Indicó que hasta el momento el tema principal es el referente al IVA ya que en la actualidad hay empresas que no tienen definido si deben aplicar el 16 o el 8 por ciento como gravamen.



Añadió que han tenido contacto con funcionarios federales para dar seguimiento a este tema, pero mientras no haya una definición existe incertidumbre, lo que genera un ambiente que no es el ideal para las empresas.