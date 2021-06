Sin confirmar INE instalación de 602 casillas en la región serrana

Heriberto Barrientos/El Diario Heriberto Barrientos/El Diario

Chihuahua, Chih.- El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE Alejandro Scherman Leaño, al reanudar hace un momento la sesión extraordinaria de dicho Consejo, informó que de las 5 mil 500 casillas a instalarse en todo el Estado, tienen la confirmación de 4 mil 898.

Sin embargo en relación a las 602 casillas faltantes, expresó que aún no tienen la confirmación de los capacitadores electorales en el sentido de que ya estén funcionando.

Cuestionado por El Diario, Alejandro Scherman informó que no significa que las mismas no estén funcionando y recibiendo votos, "si no debido a que están en municipios muy apartados de la sierra los capacitadores están todavía en el proceso de confirmación en nuestro sistema" dijo.

Reconoció el funcionario electoral que debido a la saturación de los sistemas han tenido un retraso en el proceso de registro, pero afirmó "las malas noticias llegan muy rápido, vamos a declarar un receso hasta las cuatro y media de la tarde para conocer el avance en la Jornada", subrayó.