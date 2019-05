Sin estudios ambientales, terreno para relleno sanitario en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- El Gobierno municipal trabaja en la localización de un predio dentro de esta demarcación municipal para instalar en este año el proyecto del relleno sanitario, el cual tiene diez años de haberse anunciado, pero que hasta el momento no ha sido concretado.

En la anterior reunión de Ayuntamiento se autorizó la venta de dicho terreno, que había sido anunciado en la anterior administración municipal, sobre su operación como el Relleno Sanitario para Cuauhtémoc, incluso con la participación de personas de la comunidad europea que buscaría financiar este proyecto de clasificación y disposición de la basura.

El precio de venta fue de alrededor de 2.5 millones de pesos, a diferencia del millón y medio de pesos que costó, según datos proporcionados por el alcalde Carlos Tena Nevárez.

Al respecto, el edil mencionó: “Ese terreno era difícil venderlo porque lo compraron sin tener ningún estudio y por ende fueron y excavaron, y prácticamente se echó a perder”. Agregó además que “desde un principio se supo que dicho terreno no era viable, yo no sé por qué se compró. Los estudios que tenemos, muy serios y concienzudos, dicen que no es viable” concluyó.

Respecto a la disposición de recursos, precisó que el Gobierno municipal destinará 14 millones de pesos por año para pagarle a una empresa por la recolección y disposición de la basura, costo que dijo será mucho menor al que actualmente tiene que cubrir el gobierno, y que se tendrá una licitación abierta para las empresas que decidan intervenir en el proceso de remediación del actual tiradero a cielo abierto ubicado en el ejido Táscate del Águila, en el seccional de Anàhuac, así como establecer la cadena de recolección de basura y su disposición final, ya sea en un proceso previo de separación, o de manera directa en la célula que se destine en el nuevo terreno que se defina.

Jorge Alberto Chavira, titular de la Dirección de Energía Solar y Medio Ambiente, mencionó que son 11 las variables que se están evaluando en las opciones que se tienen en el municipio, para afectar “lo menos posible” a los vecinos en donde se instale el relleno sanitario.