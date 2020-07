Sin facultades CEDH para intervenir en agresión que sufrió la periodista Brenda Chacón

El Diario

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Manuel Armendáriz Loya, informó que sí tuvieron conocimiento el pasado fin de semana, por los videos difundidos en redes sociales, del problema que tuvo la periodista Brenda Chacón con el empresario radiofónico de Ciudad Cuauhtémoc Israel Beltrán Montes, sin embargo la comunicadora no ha interpuesto hasta el momento alguna queja ante esa Comisión.

El ombudsman reprobó las manifestaciones de agresión en perjuicio de la comunicadora, a la cual -dijo- conoce desde tiempo atrás, y enfatizó que, “nosotros reprobamos cualquier acto de violencia y condenamos cualquier tipo de acto de agresión, sea (de) la naturaleza que sea, ya sea violencia laboral, de género, lo que sea, pero en este caso no hemos recibido comunicación de parte de ella ni estamos en la aptitud de radicar de oficio una queja suya, porque los tratos provienen de una persona que no detenta un cargo público; es un asunto entre dos particulares”, explicó.

Armendáriz Loya manifestó que sin embargo esto no significa que no pueda ser constitutiva su conducta de algún tipo de violencia laboral o discriminación, pero realmente no tenemos competencia para actuar en contra de una persona en particular, lamentó.

El presidente de la CEDH señaló que “con todo gusto”, ellos le pueden dar acompañamiento a la periodista víctima en cualquier acción que esta considere promover, ya sea por la vía penal o administrativa.

"Nosotros, insisto, no podemos conocer de actos particulares. Yo la conozco a ella, y es muy lamentable lo que se ve en el video. No sabemos lo que hay detrás, pero sí, con todo gusto le brindaríamos el apoyo, el asesoramiento necesario", recalcó el ombudsman.

Según explicó Néstor Armendáriz, no pueden intervenir formalmente, pues tienen impedimento legal en asuntos particulares para actuar a favor o en contra de una persona.