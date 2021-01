Sin fecha renuncia de Joel Gallegos

César Lozano/ El Diario / Luis Fernando Mesta

Chihuahua.- Aún no hay fecha para la renuncia del Director General de Gobierno, Joel Gallegos, quien busca una diputación.

Así lo informó el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, quien comentó que ni siquiera son tiempos al interior del partido.

Sobre los perfiles que suplan en sus puestos a Carlos Borruel, ex director del Instituto de Gobierno y Carlos Olson, ex sub director de Gobierno, quien ocupó la senaduría de Gustavo Madero, dijo no tener información.

Descartó que Daniel Olivas, director del Registro Público de la Propiedad busque una candidatura y aseguró no tener conocimiento de más funcionarios que aspiren a puestos de elección popular, próximos a renunciar.