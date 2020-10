Sin ganas de negociar FGE pago de blindadas

Chihuahua.- La empresa Blindajes del Centro S.A. de C.V., confirmó ayer que hay un intento de negociación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para tratar de llegar a un acuerdo respecto a la falta de liquidación de cuatro camionetas blindadas por un costo de once millones de pesos, pero no se ha materializado. Fernando Ríos Zertuche, director general de dicha compañía, dijo que “estamos definiendo fecha, pero aún no se ha dado ese encuentro”.

El pasado 15 de octubre El Diario publicó que la Fiscalía estatal estaría buscando llegar a un acuerdo con la empresa “Blindajes del Centro S.A. de C.V.”, para que las denuncias penales y civiles que se interpusieron este año por el incumplimiento de pago de las cuatro camionetas blindadas modelo 2019 de la marca Chevrolet, que recibieron el 17 de enero del presente año, no prosperen en los tribunales.

Lo anterior para que el asunto no concluya con una sentencia en los juzgados. Las camionetas, que son usadas actualmente por altos funcionarios de Gobierno del Estado, están valuadas en 11 millones de pesos y las demandas fueron interpuestas en los juzgados civiles del Distrito Judicial Morelos.

Apenas el pasado 23 de septiembre se ratificó la denuncia penal en contra del actual titular de la Secretaria de Salud, Eduardo Fernández por abuso de confianza, ya que éste fungía como administrador general de la FGE cuando incumplieron con el contrato.

Una semana antes, el 17 de septiembre se recibieron en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia el escrito de las dos demandas por la vía civil.

El Diario publicó que el 27 de julio del presente año la referida empresa de blindajes, a través del apoderado legal, Héctor Rabadán Saldaña, denunció penalmente por abuso de confianza al actual secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, así como al director de Adquisiciones y Recursos Materiales de la FGE, Mario Alberto Sánchez García, y al jefe del Departamento Administrativo de la Dirección General Operativa de la Fiscalía estatal.

En esa primera demanda, la empresa, con sede en la capital del país, explicó que la Fiscalía del Estado incumplió con el pago de las cuatro camionetas tipo Suburban blindadas modelo 2019, mismas que recibió y firmó de de conformidad el 17 de enero del presente año, con las placas ENP6513, ENP6512, ENP6514 y ENS2237.

La administración de la FGE, en ese entonces dirigida por Fernández Herrera, sólo cubrió el anticipo del pago de las camionetas y posteriormente rompieron comunicación con la empresa, que ahora exige la liquidación de las unidades.