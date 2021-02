Sin gas, comercios improvisan para no cerrar

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Con asadores instalados en la parte posterior del restaurant, los chefs de La Nueva Central, tuvieron que improvisar desde esta mañana para no cerrar sus puertas tras el corte del servicio de gas.

De acuerdo con su gerente, Juan Alemán, trabajadores de Gas Natural acudieron al restaurante ubicado en la avenida Tecnológico para cortar el servicio hasta el próximo lunes, por lo que modificaron su menú e improvisaron para continuar atendiendo a los comensales.

“Estábamos nosotros informados que iba a ser solamente en las industrias con mayor consumo de gas, nos cayó de sorpresa. Nosotros empezamos a operar el día de una manera muy normal, de sorpresa nos llegaron, nos notificaron y pues la verdad es que nos tenemos que poner de lado de la autoridad, respetar en medida de lo posible y respetar los lineamientos que nos marcan”, informó Alemán.

Narró que los trabajadores de Gas Natural acudieron las 11 de la mañana aproximadamente, y sólo les permitieron terminar de cocinar los platillos que ya tenían pendientes.

“Solamente sí les pedimos la oportunidad de que nos dejaran de acabar de atender a los clientes que teníamos dentro de las instalaciones para ofrecerles el servicio por el cual ellos vinieron. Nos dieron la oportunidad de acabarlos de atender, y en cuanto acabamos de preparar los platillos que ya teníamos ingresados en nuestro sistema nos cortaron el gas en su totalidad. Nos comentan que va a ser hasta el día domingo, y el lunes en la mañana si todo marcha de la mejor manera van a empezar a restablecer el servicio”.

Explicó que a partir de hoy y hasta el domingo ofrecerán un menú modificado, que hoy cuenta con caldos, ensaladas, café, pan y otros platillos.

“Lo resentimos lo más que pudimos, pero eso no significa que dejemos de ofrecer el servicio que nos caracteriza aquí en La Nueva Central. Tuvimos que adaptarnos a la contingencia que se está presentando, pero seguimos operando en un 30 por ciento. Es algo que no nos esperábamos, fue algo totalmente de improvisto, nos sucedió y pues nos tenemos que adaptar”, destacó.

“La realidad es que nos afectó demasiado, de por si la pandemia nos vino a afectar en términos gigantes, pero esto no lo esperábamos, es una tras otra y nos afecta en demasía”, confesó.

Alemán explicó que adaptaron un área de asadores en la parte posterior del restaurant, redujeron el menú y seguirán ofreciendo sus servicios con todas las medidas preventivas necesarias, como la sana distancia, la medición de temperatura y la aplicación de gel antibacterial.

“Nos adaptamos a la necesidad que se nos está presentando, pero no dejamos de brindar nuestro servicio, la clientela sigue presente, no nos deja y pues gracias a Dios vamos a seguir operando durante la contingencia y en relación a lo que pase de no tener gas el resto de la semana”, aseguró.