Sin luz, mil 700 pobladores de La Perla

Son mil 700 los habitantes del seccional La Perla, en el Municipio de Camargo, los que están siendo afectados por la suspensión de energía eléctrica efectuada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde principios de semana.

La deuda que motivó el corte de electricidad es por 34 millones de pesos a cargo de la empresa “Minera del Norte”, motivo por el que, desde el pasado martes, la paraestatal interrumpió el suministro de energía eléctrica en dicho seccional camarguense, en donde se encuentra esta mina.

Al respecto, el alcalde Jorge Aldana, dijo que el municipio se encuentra al tanto de la situación y apoya a los habitantes de La Perla que se han quedado sin energía eléctrica, con la entrega de despensas, cobijas, colchonetas y agua embotellada.

No obstante, reconoció que hasta ayer, los directivos de la minera no se habían reunido con el personal de la CFE, a pesar de que la paraestatal ofreció llegar a un acuerdo para reconectarlos al servicio.

Por su parte, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) dio a conocer que está al tanto de la situación que se vive en la Perla, sin embargo, no tienen atribuciones específicamente en el caso.

Asimismo, dio a conocer que la comunidad no se ha acercado a la dependencia, aunque, ante la falta de atribuciones para la regulación de la actividad minera, el Gobierno del Estado únicamente da acompañamiento a estas empresas, capacitaciones, etc., pero no interviene con apoyos

La minera que forma parte del corporativo Altos Hornos de México, que presenta adeudos con la CFE en sus instalaciones en Coahuila, también tiene una deuda de poco más de 6 millones de pesos con el ayuntamiento de Camargo por concepto del impuesto Predial y a pesar de que el municipio ha buscado a los directivos, no han tenido una respuesta favorable.

El alcalde Jorge Aldana manifestó que como autoridad municipal han solicitado a la CFE que reestablezca la energía eléctrica en el sector habitacional, para que, los pobladores de La Perla puedan realizar sus actividades cotidianas y del hogar.

En este sentido, manifestó que han acudido para apoyar a los habitantes con alimento y agua potable, pues con el corte de energía no cuentan con estos servicios.