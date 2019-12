Sin material para cirugías en el Hospital General de Parral

Parral.- Aplaza Hospital General por una semana la operación de una mujer debido a que no cuentan con material para realizarla. El padre de la afectada refiere que, desde el pasado viernes ingresó su hija al nosocomio por una fractura, sin embargo, hasta el momento no ha sido intervenida, asegurando que existen al menos tres casos más en la misma situación, quienes desafortunadamente se encuentran atendidos bajo situaciones deplorables. “Es una lástima, nos están orillando a pedir dinero en las calles porque no tienen el material, ahora resulta que nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, cuando es un derecho a la salud que nos deben brindar”, lamentó tras agregar que, de seguir la misma problemática, recurrirían a efectuar una manifestación.

El señor Gregorio Pérez Cervantes narró que, durante el transcurso de la semana, algunos médicos que se encuentran tratando a su hija, han tenido que suspender las cirugías que le han programado, siendo el caso del pasado miércoles.

“Mi pequeña fue recibida en urgencias el viernes 29 de noviembre y hoy se cumplen ocho días de eso. Lamentablemente tiene una fractura de cadera y requiere una placa la cual tiene un costo aproximado a los 24 mil pesos”, declaró.

Mencionó que en pasados días habló con personal administrativo del hospital y le externaron que se encuentran excedidos de gastos, ocasionando que los proveedores lo les surtan el material que requieren.

“Entonces ¿Qué está pasando con nuestros familiares?, se encuentran en una larga espera y el problema es que no soy el único que tiene el mismo conflicto, al menos tengo el conocimiento de tres personas bajo la misma situación”, externó.

Asimismo, mencionó que los pacientes son atendidos bajo condiciones desfavorables, ocasionando que lejos de estar mejorando su salud, está empeorando. “Es una verdadera lástima que ocurra esto”.

En tanto destacó que los costos de los artefactos clínicos que requiere su hija y los demás casos son exageradamente elevados, lo que agrava el conflicto debido a que no se encuentran en la posibilidad económica para pagar dicha cantidad y sean intervenidos de inmediato.

“Nos quieren orillar a pedir dinero a un amigo, familiar o hasta en la calle, pero de hacerlo les externaremos a la ciudadanía que nos ayuden por que el Hospital General de Parral no tiene el material requerido para ese tipo de cirugías”, puntualizó.

Junto a ello dijo que tocarán las puertas necesarias para que alguna autoridad les brinde una solución inmediata, pero de no ser escuchados y atendidos, buscarán realizar una manifestación con todos los familiares de pacientes que se encuentran en el mismo problema.

“No es posible que nuestros familiares estén sufriendo y nosotros junto con ellos, ahora resulta que nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, cuando es un derecho a la salud que nos deben brindar”, concluyó.