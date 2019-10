Sin registro de 'ninis' en el sector privado

Chihuahua.- El Programa "Jóvenes Construyendo el Futuro " no funcionó entre las empresas del sector privado en la ciudad de Chihuahua, y en realidad, no se sabe dónde está la mayoría de las 12 mil personas que asegura el gobierno federal fueron reclutados, dijo ayer Francisco Santini Ramos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Precisó que saben que hay personas que se sumaron a este programa federal y que laboran en dependencias del gobierno estatal, pero no se tiene una cifra aproximada de cuántos están contratados eventualmente en el sector publico.

Insistió en que en el sector privado realmente no hay un solo joven en empresas asociadas a Index-Chihuahua, Coparmex, Canacintra y de organismos asociados al CCE, de acuerdo a un sondeo realizado.

Francisco Santini dijo que en su momento el Consejo Coordinador Empresarial, Index-Chihuahua, Coparmex y Canacintra se reunieron para hacer una propuesta al gobierno federal de cómo poder preparar a los jóvenes que iban a entrar a capacitarse a las empresas.

Desde hace meses, cuando iba a iniciar este programa, se le propuso al gobierno federal a través de la coordinadora en Chihuahua, Avril Gómez, que los jóvenes entraran primero a un periodo de capacitación a la empresa pagado por el negocio, a fin de inducirlo a lo qué es un trabajo, la responsabilidad que tenia y otros temas para que se pudieran incorporar bien a los negocios.

Una vez cumplido esa capacitación a cargo de la empresa, que entonces sí fueran contemplados en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero la funcionaria aunque se comprometió a dar una respuesta sobre, no comunicó ya nada al sector empresarial.

Indicó que aun así, se empezó a buscar personas para hacer el plan piloto, pero en su oportunidad no encontraron a gente interesada a pesar de que se insistió varias veces de la necesidad de aspirantes.

Todo se hizo a través de la plataforma, en la que según la Secretaría se referencia al interesado con la empresa solicitante, pero en realidad nunca llegó nadie.

Se preguntó a los asociados quién tenía jóvenes trabajando del referido programa, pero no tenían.

El presidente del CCE indicó que la plataforma del programa no permite entrevistar primero al jóvenes y luego contratarlo, sino que se debe meter a la empresa, sin la entrevista.

Francisco Santini dijo que en realidad no tienen pruebas o datos fieles sobre dónde laboran quienes se sumaron a este programa federal.

Los únicos que se detectaron fueron algunas personas que laboraban en dependencias del gobierno estatal, como la Secretaría del Trabajo.

A decir de Avril Gómez, coordinadora del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Chihuahua se tiene alrededor de 12 mil personas beneficiadas en Chihuahua y alrededor del millón en el país.

Agregó que por lo que hace al sector privado, no se localizan las personas trabajando o capacitándose en empresas asociadas a Index-Chihuahua, Coparmex y Canacintra.

El presidente del CCE indicó que la ocupación en Index puede ser un buen indicador para saber de esta contratación, ya que en general brinda trabajo directo a unos 75 mil personas, y en sector industrial se tiene otro tanto, "pero no localizamos a esos 12 mil trabajadores que se dice están contratados para su capacitación".

Santini Ramos dijo que en lo particular es un programa complicado que no funcionó y ahora incluso ya recortaron el presupuesto para el próximo año y ahora no se puede contratar jóvenes para que vayan a colaborar en las empresas.

Indicó que actualmente esta suspendido el "Jóvenes Construyendo" y habría que esperar el 2020 para empezar otra etapa, aunque se redujo un 40 por ciento el presupuesto respecto al ejercicio fiscal vigente.

Finalmente apuntó que habrá presupuesto, pero será casi la mitad de lo que se ejerció este año en todo el país.