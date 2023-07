Sin reparación del daño, 66 víctimas

Gabriel Cardona / El Diario / La estancia provisional Juárez, en marzo pasado

Ciudad Juárez.- A casi cien días del incendio en la estación migratoria, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha determinado los montos que serán asignados a las 66 víctimas del siniestro “ni los términos” de estos pagos, informó el Instituto Nacional de Migración (INM) en respuesta a una solicitud de información.

La CEAV determina montos y fechas de entrega, lo que aún no ha ocurrido, informó el INM, mientras que el pasado viernes el Instituto para las Mujeres en la Migración A. C., Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción, denunciaron que el INM está condicionando el apoyo que reciben seis sobrevivientes del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, para gastos de estancia en México y atención médica derivada del incendio, a que dejen de comunicarse con la sociedad civil.

Abogados defensores de los acusados de los delitos de homicidio, lesiones y daños, delitos a título doloso, han expuesto que tanto la CEAV como la Fiscalía General de la República han condicionado los apoyos para favorecer a la parte acusadora, lo que provoca una desigualdad procesal, pues los abogados no tienen el mismo acceso a las víctimas como lo tiene el Ministerio Público Federal.

El 27 de marzo, dentro de la estancia provisional Juárez, 40 personas murieron y 28 más resultaron lesionadas por intoxicación de monóxido de carbono; de los lesionados dos fueron vinculados a proceso por su probable participación en el incendio, por lo que su situación pasó de víctima a imputado, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El INM informó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que la Ley General de Víctimas es la disposición jurídica que sustenta la obligación para que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas, velen por la protección de las víctimas, les proporcionen ayuda, asistencia o reparación, en sus respectivas competencias, como lo establecen los artículos 12, fracción II, y 64, fracciones I y II de la misma disposición jurídica.

El artículo 12, fracción II, cita que las víctimas gozarán del derecho de reparación del daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su asesor jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo.

El artículo 64 en sus fracciones I y II menciona que la compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establecen esta ley y su reglamento.

Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo: I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiéndose por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios.

“Son ellos, la CEAV y la Fiscalía General de la República, los que no resuelven, el INM tiene el presupuesto para ello, pero no son los responsables, sino la CEAV”, sostuvo el abogado Manuel Ochoa, quien es parte de la defensa jurídica del comisionado Francisco Garduño Yáñez.

El defensor y el comisionado estuvieron presentes en la audiencia de pruebas anticipadas que solicitó el Ministerio Público Federal y que reunió a 10 de los acusados, con excepción de Antonio Molina Díaz, quien no compareció a la audiencia citada por el juez federal de Control Rey David Olguín Olarte.

La audiencia

La cita fue el pasado viernes a las 17:30 horas para la celebración de la audiencia anticipada y escuchar en declaración a dos hondureños que desean abandonar el país. Comparecieron Jeison Daniel C. R., Carlos Eduardo R. C., Alan Omar P. V., Gloria Liliana R. G., Rodolfo C. D. T., Daniel G. Y., Eduardo A. M., Juan Carlos M. C., Salvador G. G. y Francisco G. Y.

A petición de los fiscales, se determinó verificar en una sola audiencia el desahogo de prueba anticipada, relacionada con las técnicas de investigación, consistente en las declaraciones en la modalidad de testimonio especial a cargo de J.C.T.A. y O.P.T., a quienes les reviste la calidad de víctimas, en virtud de que los mismos pertenecen a un grupo vulnerable, y toda vez que dichas técnicas derivaron de la carpeta de investigación FED/FEMDH/UIDPMCHIH/0000310/2023.

Los acusados en las causas penales 216/2023, 335/2023, 235/2023 y 237/2023, comparecieron, con excepción de Molina Díaz, quien no fue citado por el juez Olguín Olarte.

El primer debate sorpresivamente unió a los representantes legales de nueve de los diez acusados, quienes se opusieron a la petición de la representación social de declarar privada la audiencia, bajo el argumento que los testigos de cargo pertenecían a un grupo vulnerable por ser migrantes. Pese a la argumentación de los abogados de privilegiar el principio de máxima publicidad del sistema penal acusatorio y el derecho a la información de la sociedad, se impuso el criterio del juez a la petición del MPF.

Los testimonios de ambos acusados no revelaron más elementos que lo vertido por la representación social cuando formuló imputación contra Carlos Eduardo, pues el testigo fue la persona que lo identificó en el hotel, cuando se hospedaba en calidad de víctima, dijo uno de los litigantes. Refirió que la audiencia concluyó ayer a las 08:00 horas. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)