Sin seguridad no habrá inversión que dé frutos: LeBaron

Ciudad de México.- “No venimos a criticar el viaje de López Obrador, para nada al contrario, lo celebramos, venimos a recordarle, que el tema de la seguridad es el más importante y que el T-MEC no es la tabla de salvamento, estamos atravesando una tormenta, de esas que voltean barcos y cubren poblaciones. Si no arreglamos el tema de la inseguridad no habrá inversión que dé frutos, no existirán caminos seguros”.

Así lo dijo Adrián LeBaron ante la visita a Washington del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le expresó que la violencia no estuvo en cuarentena, al contrario, se armó y fue más cruel y agregó que el crimen aumentó en un 25 por ciento durante esta etapa.

Explicó que la violencia ya le dejaba al país pérdidas millonarias, poblados vacíos, así como familias separadas por la delincuencia y “cuando las aguas se asienten, vamos a sentir al verdadero monstruo, vamos a sentir toda su furia y su destructivo paso”.

Reclamó que mientras no entiendan que la violencia está robando tiempo productivo y empeñando el futuro de las personas, no habrá acuerdo comercial que alcance y expresó que hoy el T-MEC sería para México aventar monedas a la fuente de los deseos, sabiendo que alguien más lo tomará.

Confió en que pronto haya una posterior reunión de seguridad, sin defender falsas soberanías cuando es el crimen quien elige a las autoridades e impone la ley, mientras que afirmar lo contrario sería dijo, desconocer lo que pasa en el territorio nacional.

“Le pedimos al Presidente Trump que visite México, pero no a Palacio Nacional, que se de una vuelta a Tamaulipas, a ver como mujeres se han hecho expertas en la búsqueda de personas porque no encuentran a sus hijos; que vaya a Guerrero para que vea cómo el miedo paraliza a cientos de artesanos, la riqueza cultural se está haciendo añicos; que vaya a Aragón, donde la justicia se embolsa y abandona bajo un puente. Que vaya a miles de comunidades, porque desde Palacio Nacional no se alcanza a ver estos pueblos, y si ponemos un muro enfrente, menos” subrayó LeBaron.