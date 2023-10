Sin seguro 70% de autos en Ciudad Juárez

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez.- Aunque el parque vehicular en la ciudad aumentó a un nivel histórico, sólo el 30 por ciento cuenta con mínimo el seguro de daños a terceros, de acuerdo con datos de la Asociación de Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac).

Con el decreto que ha regularizado a miles de vehículos este año se incrementó 20 por ciento la venta de seguros de auto, sin embargo, el número sigue siendo bajo, pues el 70 por ciento de los conductores carece de una póliza y evade esa responsabilidad civil.

“Se ha incrementado en un 20 por ciento y básicamente ha sido por los vehículos que entraron con el decreto, más lo natural año con año”, dijo Rafael Gómez Lima, miembro local de la Amasfac.

El padrón vehicular actual en Juárez es de 685 mil vehículos, de acuerdo con el reporte dado a conocer ayer por Rogelio Loya Luna, recaudador de Rentas.

El funcionario puntualizó además, que la cifra ha sido depurada de las unidades que ya no están en uso, debido a quienes han aprovechado el programa de baja precautoria por 500 pesos.

Ante esto, la Amasfac insiste en que contar con un seguro de daños a terceros debería ser un condicionante al momento de que Recaudación de Rentas realice la revalidación vehicular.

“Esa es una problemática porque, a pesar de que las coberturas obligatorias son muy económicas, no las adquieren y no se exige como debiera de exigirse a la hora de realizar la revalidación o el replaqueo”, mencionó Gómez Lima.

Señaló que aunque el seguro de responsabilidad civil está publicado en la ley, no se hace cumplir cuando el Estado otorga el permiso de que un vehículo circule.

“El Estado debería decir: no hay placas si no me presentas un seguro de daños a terceros, porque si usted daña a una persona y no tiene seguro, de cada 10 vehículos, tres tienen seguro; es altamente probable que el que a usted le choca no vaya a tener seguro y si queda usted herido lo van a mandar al Hospital General, ¿y a quién le cuesta el Hospital General? A todos los que vivimos en Juárez”, expuso.

Consideró que no hay voluntad política para hacerlo obligatorio, ya que sólo se exige por parte de la Coordinación de Seguridad Vial al momento en que ocurre un accidente.

El promedio del costo en el mercado de un seguro de daños a terceros es de 2 mil 200 pesos, es decir, seis pesos diarios. Una cuarta parte de lo que cuesta el litro de gasolina. Y con esa cantidad un conductor se evita un gasto de hasta 3 millones de pesos al momento de chocar, refirió.

Agregó que la Amasfac busca concientizar sobre la importancia de ser responsables al momento de conducir un auto, para lo cual ofrece pláticas en escuelas y empresas.

