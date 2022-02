'Sin verificarse acusaciones contra granja didáctica La Victoria'

Delicias.- El propietario de la granja didáctica La Victoria, Eduardo Aguirre García, denunció el acoso por parte de las autoridades de Rosales, que insisten en desalojarlo por presuntamente ser generador de malos olores, ante lo cual inicio una campaña en la plataforma Change.org para recabar firmas de apoyo y a la vez pidió al alcalde que vaya personalmente a constatar cómo se está trabajando.

El entrevistado quien estuvo en las oficinas del Diario de Delicias, dijo que la actividad que él desarrolla ha sido reconocida a nivel internacional, ya que personas de otros países han realizado documentales debido a que les ha llamado la atención la terapia que ofrecen a personas con autismo, y habilidades especiales.

La granja didáctica tiene animales miniatura como burros, caballos, gallos, gallinas, chivas e incluso perros, con los que han trabajado desde hace cinco años, durante los cuales les han acusado de mal olor, sin embargo las administraciones municipales pasadas han constatado que no es así.

Así lo narró Eduardo Aguirre, quien ha administrado esta granja por más de cinco años, prestando servicios de terapia para niños con autismo, problemas psicomotrices y psicológicos, en esta granja didáctica donde tiene todo tipo de mini animales con los que los menores interactúan en compañía de sus padres como una forma de tratamiento.

El propietario detalló que fue hace unos años que comenzaron a surgir una serie de quejas expresadas por uno de sus vecinos, quien le comentó que le incomoda el mal olor proveniente de esta granja “se ha quejado de malos olores, no puede haber malos olores, las gallinas descomponen y secan el estiércol buscando grano”, comentó.

Asimismo, afirmó que este vecino ha llevado la queja por varias administraciones, incluyendo la de Aimé Sánchez y José Ramírez quienes fueron alcaldes del municipio, mismas que ambos desestimaron ya que ellos mismos han acudido al lugar y aseguran que no existe una fuente de mal olor en la granja.

Él mismo asegura que le han envenenado varios animales entre los que menciona, tres toros y dos vacas con costos de hasta 50 mil pesos cada uno, que perdieron hace aproximadamente tres años, por lo que al querer interponer la denuncia, se les pidió realizar una necropsia que no pudieron realizar, ya que la mayoría de los veterinarios en la región, solo realizan este procedimiento a especies pequeñas, que si bien los animales de la granja son ejemplares miniatura, siguen siendo especie mayor.

El caso más reciente, fue el de un perro el cual murió a causa de un veneno para ratas “hace dos meses le dijo a mi esposa que tenía ratas, yo no tengo ratas en mi casa, le dijo que tuviéramos cuidado porque iba a tirar un veneno potente y hace aproximadamente 25 días, encontramos uno de los perros de la raza Border Collie, lo encontramos convulsionándose y con espuma en la boca. Se murió”, narró Eduardo Aguirre García.

Las quejas por malos olores, fueron reiteradas hasta la administración actual, “cuando hablé con Marcial Márquez, me dijo lo mismo de que el vecino se está quejando de malos olores, yo le dije te invito a que vayas a la granja a que verifiques si hay malos olores. No fue, no ha ido”, declaró Aguirre García, señalando que ha recibido apoyo del secretario y de otros funcionarios quienes aseguran que la granja está en buenas condiciones.

A principios del mes de febrero, recibió la visita de dos verificadores de la coordinación de Desarrollo Urbano a notificarlo.

“Ellos mismos me dijeron que no había olores”, dijo Eduardo, quien informó que se le citó varias veces a que acudiera al departamento de Desarrollo Urbano, mismas en que lo dejaron plantado, a excepción de una en la que el coordinador le pidió firmar un convenio de desalojo.

“Me tocó toparme con el mal llamado director de Desarrollo Urbano y lo digo así, porque cuando llego me dice: oiga ¿ya viene a firmar el convenio para decirnos cuando se va a ir del municipio? A lo que yo le dije que primero se debe verificar que el dicho del vecino sea cierto”, expresó Eduardo Aguirre García.

“El centro está lleno de casas con animales, él dice que nada más de mí se quejaron, total que fueron dos veces que me dijo que iba a verificar, hace más de ocho días y no han ido, quieren que me vaya”.

A esta granja, han asistido personas desde otros países como Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos entre otros, para recibir tratamiento, e incluso visitas del Centro Regional de Autismo, quienes han expresado su apoyo a este establecimiento, con un levantamiento de firmas que ha sido compartido por medio de redes sociales y que ha sido firmado por personas de varias partes del mundo que reconocen este lugar.

“Nos quieren correr a la mala porque ni siquiera han verificado”, aseveró Eduardo García, quien asegura que es contra su persona con quien se ha interpuesto esta serie de quejas, al igual que anuncio que van a actuar en contra de quien ha estado perjudicando a sus animales.

“Es envidia, ignorancia, yo creo que si hay alguien prestando un servicio en el cual ayuda a gente con capacidades especiales, yo creo que lejos de querer que se vaya, hay que ofrecerle el apoyo”.