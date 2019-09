'Sistemas de inteligencia de Fiscalía son ineficientes'

Chihuahua.- Los sistemas de inteligencia de la Fiscalía General del Estado son ineficientes, ya que a casi dos años de búsqueda de Ramíro Córdova Cárdenas, presunto culpable por la desaparición de la niña Alondra María Nolasco Corpus, no lo han podido encontrar, comentó Felipe Acosta, de la agrupación Ya Basta Yo Me Uno.

Agregó que Ramiro Córdova, quien era el abuelastro de Alondra, era cobrador y traía una motocleta sencilla, además de no tener la capacidad económica para desaparecer, argumentando que no puede ser posible que la autoridad no haya dado con él.

Mencionó que actualmente la fiscalía mantiene una recompensa de 100 mil pesos para quien de información para lograr dar con el paradero de Ramiro, sin embargo si esta la subieran a 2 millones seguramente no faltará quien diga donde se encuentre.

El próximo miércoles 18 de septiembre Alondra, quien tenía 9 años al momento de su desaparición, cumple dos años sin saber donde se encuentra, ella fue vista por última vez en su vivienda ubicada en la colonia Vistas del Norte, al norte de la ciudad.

En la página de Facebook “Buscando a Alondra”, publicaron que dias de cumplirse 2 años de la desaparición de la menor, nadie sabe nada de ella, mencionan que su madre no ha dejado de buscarla.

“Si las autoridades no logran dar con su paradero, ni con el del abuelastro presunto responsable, agamoslo nosotros, no te cuesta nada compartir la publicación por si alguien los ve. Dios te cuide Alondra y que pronto regreses a casa”, señalaron en la publicación.