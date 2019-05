Sobrecostos y obras canceladas que se pagaron en el PMU: ASE

Chihuahua.- "Encontramos sobrecostos por ejemplo en un solo rubro de 58 millones de pesos en obras de pavimentación; otras obras se cancelaron pero se pagaron. El proyecto fue mas allá de lo que autorizó el Congreso del Estado", afirmó el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Felix.

El funcionarios declaró que si la juez de Control ordena abrir la investigación en la audiencia que se celebra en la frontera; serían citados ademas de los exalcaldes Héctor Murguía, Enrique Serrano, Javier González Mocken y el actual Armando Cabada;-también ex secretarios del Ayuntamiento y exdirectores de obras públicas.

"A nuestro juicio la explicación del Ministerio Público que hizo en diciembre del año pasado, de que no había delitos, no está motivada", expresó el titular de la ASE hace unos momentos.

Recordó que fue en marzo de 2018 cuando la ASE presentó la denuncia correspondiente por las irregularidades detectadas, entre ellos el programa de pavimentación masivo para la frontera del año 2011 en delante.