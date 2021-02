'Sobreexplotación de pozos pone en riesgo agua para consumo humano'

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Delicias– Debido a la falta de agua de presas y la persistente sequía se debe ser cuidadoso en no sobreexplotar los pozos de la región porque se corre el riesgo el consumo de agua potable de las ciudades y comunidades como ha sucedido en otras regiones del Estado, este fue el llamadodel productor agrícola Santos Anchondo Nájera en la reunión del Módulo 7 de colonia Lázaro Cárdenas.

Esta inminente posibilidad que puede hacerse realidad a mediano o corto plazo también fue abordada en semanas pasadas por Alfonso Rodríguez Porras, director técnico de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de esta ciudad.

“Se contemplan muchos problemas de suministro de este vital líquido de ciudades de otros estados y no Jiménez, Delicias, Rosales, Meoqui, Julimes, Cárdenas y otras comunidades más pequeñas de estos municipios.

Las autoridades que controlan el agua deben supervisar que no se vayan a bajar demasiado los mantos freáticos”, comentó Santos Anchondo.

“Lo dije ahorita en la asamblea, que las directivas de los módulos y la misma Conagua no deben contemplar de manera exagerada los pozos porque vamos a tener abatimiento de algunos de ellos, se nos van a colapsar, su utilización no es segura, son buenos para auxiliar la entrega de agua pero no se puede depender mucho de ellos para cumplir con la superficie que se cultivará en este 2021”.

El productor manifestó que también se debe de pelear agua para las ciudades del estado de Chihuahua, pues Tamaulipas exige se le mande para cumplir con este propósito, pero el Gobierno Federal ya concesionó el agua a los productores de esta región y debe cumplir.

Por su parte el director técnico de la JMAS de Delicias en semanas pasadas abordó este tema, manifestando:

“Los trabajos de mantenimiento que implementó la Junta se realizaron porque el año 2021 se tendrá poca agua en las presas, los agricultores que tengan concesión los van a encender y automáticamente se va a generar un estrés hídrico, que bajará los niveles freáticos de los pozos y se va a empezar a afectar el nivel dinámico o estático de los mismos”. El funcionario expresó que el agua es un recurso no renovable y tarde o temprano, en los próximos años, se va a tener que empezar a tandear el servicio.

Rodríguez Porras, aseguró que en estos momentos no se puede definir el impacto que tendrá la extracción de los pozos de los productores agropecuarios en el próximo ciclo, pero es muy probable que en los de la Junta de Agua se tengan que bajar más los equipos de bombeo o hacer adecuaciones para sacar el vital líquido, en estos momentos se obtienen entre 100-120 metros, pero ante el desfavorable panorama que se avecina quizás se tenga que hacer a más de 150.