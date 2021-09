‘Sobrepasa fenómeno migratorio al INM’

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Grupo de extranjeros que buscaba un espacio de acogimiento disponible

Ciudad Juárez— El fenómeno migratorio en Ciudad Juárez es un tema que ya sobrepasó al Instituto Nacional de Migración (INM), pero no hay respuesta del Gobierno federal, lamentó el coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez, Guillermo Asiain.

La presencia de organizaciones binacionales e internacionales como la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) y las agencias de Naciones Unidas es una muestra de que pareciera que hay más urgencia por atender el fenómeno migratorio desde el exterior que por parte del Gobierno federal.

Los mecanismos y los recursos son similares en Ciudad Juárez que para una ciudad en el centro de la república, dijo el activista al lamentar que no tenga recursos extraordinarios.

“Realmente no hay una respuesta del Gobierno federal en cuanto a más recursos, es cierto que están limitados en el Instituto Nacional de Migración, tienen retos muy importantes, pero este tema no se resuelve a menos que haya fondos extraordinarios, pero a la fecha tiene que haber fondos, si hay intenciones no es suficientes, tiene que haber intenciones y recursos que por lo menos no hemos visto que se ejerzan en el tema migrante”, comentó.

Según el monitoreo de la Mesa de Seguridad y Justicia, en esta frontera han sido detectados o rescatados cerca de 2 mil migrantes en casas de seguridad, por las diferentes autoridades policiacas.

La Guardia Nacional ya son 2 mil 500 elementos, pero “el tema es ¿qué están haciendo? Vale la pena explorar qué es lo que están haciendo, no lo tenemos en la mesa claro. A lo mejor alguna otra autoridad lo pueda tener claro, pero nosotros no”, cuestionó luego de la militarización de la frontera.

