Sobrepoblación de Jabalies alerta a parralenses

Parral.- El aumento de la población de jabalíes en las proximidades de la urbanización en Parral ha empezado a alarmar a los residentes, principalmente a los deportistas quienes a diario recorren cerros.

Los avistamientos se han convertido en prácticamente diarios en algunas zonas y en época de cría, los animales han podido verse incluso en las partes más altas habitadas de areas residenciales principalmente en la zona periferica de Parral.

Deportistas han denunciado vía redes socialesla continua presencia de estos mamíferos a plena luz del dia, antes mucho más inusuales en barrancos y lugares habitados.

Especialistas aseguran que en este tipo de animales cada año la población se multiplica por cinco. Si antes eran 50 ahora son 250. No tienen nada que perder y el hambre está haciéndoles cada vez más listos, aseguró Gustavo Rodríguez miembro de un club de cazadores.

El cazador dijo que en caso de un eventual encuentro con este tipo de animales debemos recordar que ellos intentan huir si ven peligro y lo pueden evitar. Pero en el caso de que estén cerca, se debe evitar hacer movimientos o ruidos bruscos, ya que lo podrían interpretar como una amenaza directa y enfrentarse a nosotros.

"Aunque parece lógico, no hay que acercarse más. No se trata de mascotas, sino de animales que viven en un entorno natural y, por tanto, nos pueden ver como una amenaza directa si nos acercamos. Además, en el caso de encontrarnos con ellos, tenemos que intentar esconder la comida para no facilitar que se acerquen de forma agresiva robarlo."

Dijo que con estas medidas seguramente no se tendrá ningún problema en el caso que nos topamos con jabalíes ya que todo depende del contexto y que debemos valorar la distancia a la que se encuentran. Siempre será mejor mantener la calma y evitar hacer ruidos o movimientos bruscos, pero en un caso dado y si se encuentran a una gran distancia, intentar asustarlos podrá evitar que se acerquen más.