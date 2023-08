Sobrevivir en la frontera, reto migrante de cada día

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / El centroamericano oferta sus dulces por la mañana en un crucero del Centro, luego va a comer a la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe y vuelve para seguir con su labor

Ciudad Juárez.- Con una bandera de Venezuela colgada del cuello y una bolsa de “chupetitas” –paletas– en las manos, Eivar Rosendo sale a las calles de Ciudad Juárez para reunir el dinero necesario para comer y pagar la cuota diaria del lugar en donde vive.

El sudamericano de 31 años de edad llegó hace 16 días a Ciudad Juárez, en donde trabaja como ayudante de electricidad, pero cuando no es empleado –como ha ocurrido– vende dulces a los automovilistas, quienes algunas veces lo apoyan y a veces le regalan comida, pero otras le dicen que busque trabajo, sin conocer su situación.

Eivar vivía en Mendoza, Venezuela, donde trabajaba en un supermercado, mientras que su pareja vendía nieves, hasta que el 15 de junio decidieron migrar con dos hijos de ella de 4 y 8 años de edad, en busca de una mejor vida en Estados Unidos.

Su primera opción fue Piedras Negras, por donde cruzaron la frontera porque creyeron que estaban recibiendo a las familias, pero fueron separados y después de permanecer 12 días detenido, él fue devuelto hasta el sur de México, por lo que esta vez decidió viajar a Ciudad Juárez para esperar aquí una cita por medio de la aplicación móvil CBP One.

“Nos entregamos el 12 de julio por Piedras Negras, a mí me regresaron por allá y me llevaron a Villahermosa (Tabasco), pero yo subí hasta acá, porque me dijeron que viniera para acá, que aquí por lo menos Migración no jode mucho a uno”, explicó quien lamenta no haber estado casado con su pareja, para que no hubieran sido separados.

Aunque él llegó solo a esta frontera a bordo del tren de carga, actualmente vive con un grupo de aproximadamente 20 venezolanos, en una bodega en la que les cobran 80 pesos al día por persona, por lo que todos los días tienen que salir a trabajar.

“Ahorita estoy trabajando con un señor pero hoy como no me llamó pa’trabajar me puse a vender chupetas. Unos amigos (venezolanos) que yo tengo aquí me consiguieron el trabajo, ellos trabajan en construcción y me consiguieron ese trabajo”, explicó mientras vendía los dulces en un semáforo ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre.

Dijo que antes de conseguir el trabajo como ayudante de electricidad, vendía dulces en el semáforo, en donde mucha gente le pidió su número de teléfono para ofrecerle trabajo, pero nunca lo llamaron y debido a la falta de documentos migratorios para permanecer en el país no era empleado.

“Me preguntan que por qué no busco un trabajo, y es que a veces yo he ido pero me piden papeles, el permiso de aquí pues (…) Hay unos que me colaboran, hay otros que no… pero sí ayudan, nunca me he ido con las manos vacías, a veces me regalan hasta comida. Pero ya gracias a Dios con ese señor me fue bien, espero que me llame para seguir trabajando”, compartió el migrante quien cuando acude al semáforo llega a las 9:00 de la mañana, en la tarde va comer a la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, regresa como a las 3:00 de la tarde y se retira hasta las 7:00 de la tarde.

“Apoyen a los migrantes, hay muchos que se quedan aquí sin nada, y uno tiene que lucharla pues; que nos apoyen, porque quién sabe, a lo mejor pueden ser ellos mañana y es difícil cuando le ponen mala cara a uno, cuando lo tratan mal y eso, porque uno vino acá con un propósito de ir allá a Estados Unidos. Y muchos cruzan y se entregan, pero están devolviendo a muchos y es un riesgo, porque lo mandan a uno pa’llá, pa’Villahermosa, y pasar México no es fácil, si uno agarra un bus directo lo devuelven, hay muchos que extorsionan a uno, los cárteles a veces también lo agarran a uno y le quieren quitar plata”, explicó a los fronterizos.

Hace varios días, Eivar fue asesorado por personal del Consejo Estatal de Población (Coespo) para registrarse en la aplicación de CBP One como parte de un grupo de seis venezolanos más, quienes buscan ingresar a Estados Unidos a través del puente internacional Paso del Norte.

“(Han cruzado) bastantes, sí están saliendo las citas, lo que pasa es que hay unos que corren con suerte, que les sale rápido y hay otros que no, pero sí están saliendo”, dijo el venezolano esperanzado en reunirse pronto con su pareja, quien se encuentra en un alojamiento para familias en Nueva York.