Solicita a la Federación apoyo de mil 500 millones más

Chihuahua— El gobernador Javier Corral Jurado informó que solicitó a la Federación un apoyo por mil 500 millones de pesos que le permitan al Estado realizar el “cierre de año” y cumplir con los compromisos del estado en el pago de aguinaldos, salarios y otras prestaciones para los empleados estatales, esto ante las dificultades financieras por las que atraviesa su administración que la ha obligado a retrasar el pago de aguinaldo.

El Gobierno del Estado atraviesa por una compleja situación financiera que lo ha llevado a retrasar el pago de aguinaldo a sus trabajadores; habitualmente se pagaba la primera mitad de esta prestación el 30 de noviembre y la segunda parte el 15 de diciembre, mientras que, en el caso de los trabajadores de la salud, recibían desde el 20 de noviembre la primera parte.

Ante esto, el mandatario aseguró que realiza una serie de gestiones con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que el Gobierno federal envíe a Chihuahua un adelanto de participaciones por mil 500 mdp para cumplir con sus obligaciones.

Corral Jurado detalló que las gestiones van avanzadas y espera que en los próximos días se pueda disponer del recurso que además permitiría cumplir con el pago quincenal de los trabajadores estatales, así como con la aportación a los municipios y los compromisos fiscales que se tienen.

Sobre la solicitud para acceder a un nuevo crédito Corral aseguró que no pondría en riesgo las finanzas estatales y no afectaría ninguno de los indicadores en los que se mide la deuda pública, debido a que tendrá una fuente de pago sólida que es mediante el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief) que maneja la Hacienda federal; reiteró que si no se logra ese préstamo, la obra pública proyectada no se concretaría.