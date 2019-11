Solicita la CTM destinar recursos de 'ninis' a trabajadores de bajos ingresos

Chihuahua.- Luego de calificar como un fracaso el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Jorge Doroteo Zapata García, se pronunció porque el gobierno mejor reparta los 25 mil 614 millones de pesos presupuestados para el 2019, entre quienes trabajan y se encuentran en el menor rango salarial en México.

Observó que de esa forma se podría mejorar los niveles más bajos de la pirámide salarial y hasta los llamados “Ninis”, aquellos que no trabajan ni estudian, verán más atractivo buscar un empleo formal, porque estarán mejor remunerados.

Jorge Doroteo dijo que no se sabe en realidad quién elaboró el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y con qué base, para dar soporte a quienes no estudiaban, ni trabajan, lo que antes se llamaban “los ninis”.

Subrayó que “si antes no construían el futuro, ahora tampoco, porque ahora se les da la oportunidad de tener un sueldo, si no bueno, por lo menos decoroso de tres mil 600 pesos”.

El líder de la CTM indicó que en realidad no se sabe si ese dinero se les da nomás porque se inscriban o no hagan nada. Zapata García dijo que en lo personal no conoce un solo joven, ni le han informado de alguno que esté en las empresas con las que se tiene contrato colectivo o bien que hayan ingresado con carácter de aprendiz en algún sindicato, “no hay alguno”.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, se preguntó si no tendrán a los jóvenes nomás como reservas para alguna acción gubernamental, “si es que existen, por lo que no se sabe qué esté pasando con el dinero que se autorizó para el programa”.

Agregó que no se dispone de datos o informes que digan específicamente dónde están las personas que se adhirieron al programa, sea en la ciudad o el estado. Sin embargo, en el presupuesto que se pretende dar es enorme, de muchos de miles de millones de pesos, cuestionó.

Detalló que si el Gobierno Federal está repartiendo ese dinero a la gente que no produce, es un gasto inútil.

Lo que se debe buscar por este Gobierno Federal y por todos, es que haya más productividad y mejores salarios a los que ya están trabajando. Planteó que si esas ayudas se les da a los Ninis, que mejor se les entregue a los trabajadores que reciban menos salario, para impulsar la productividad y la economía mexicana.

El secretario general de la CTM dijo que los informes que se tienen es que la generación de empleos va a la baja en el país y en Chihuahua mismo, lo cual es preocupante ya que si la gente tiene ausencia de trabajo y falta de recursos, se deja de adquirir a veces lo indispensable y se puede generar grave problema de que ni siquiera se produzcan los bienes.

Se requiere que las políticas gubernamentales vayan encaminadas a una mejora de la producción y mejora salarial del trabajador.

El secretario general de la CTM insistió en que los más de 25 mil 600 millones que se destinarán a los Ninis el siguiente año, que mejor se destine a los que ya están laborando y reciben los más bajos salarios.

Finalmente indicó que de esa forma hasta los llamados Ninis buscarían un trabajo formal con buenos salarios, ya que ahora el ingreso de los trabajadores en lo general sigue muy bajo, considerando que aún hay millones de personas en el país que perciben sólo 102 pesos diarios, un salario mínimo.