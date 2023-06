Solicita venezolano ayuda de juarenses para pagar funeral de su bebé

Cortesía / La esposa e hija de Walbes José

Ciudad Juárez.- A 17 días de la muerte de su bebé en un hospital de El Paso, el migrante venezolano Walbes José Quintero busca ayuda desde Ciudad Juárez para reunir los 750 dólares que les faltan para pagar el funeral.

“En El Paso me ayudaron con el 50 por ciento, pero me faltan 750 dólares; me iban a entregar el cuerpo de mi muchachita el jueves (1 de junio) pero mi esposa que está en El Paso no puede caminar y yo estoy acá… ya me salió cita para el 14 (de junio) pero no me dejan pasar antes para ir a funeral”, dijo el sudamericano quien después de entregarse a la Patrulla Fronteriza por la puerta del muro, ubicada en el marcador fronterizo número 40, fue separado de su esposa y deportado a Ciudad Juárez.

Desesperado por poder reunirse con su esposa Maryenis Morales Villa, de origen colombiano, y por despedir a su hija, Arelis Chikinquira Quintero Morales, quien nació muerta el sábado 20 de mayo, el migrante pidió el apoyo de la comunidad y las organizaciones para reunir el dinero que le falta.

Dijo que tras lograr la cita para ingresar a Estados Unidos por medio de la aplicación CBP One, la semana pasada acudió al puente internacional Paso del Norte con una carta de Funeraria Perches en la que se informa que se llevará a cabo el funeral de su hija en El Paso, pero no lo dejaron ingresar.

“Yo doy gracias a Dios que ya logré la cita, pero mi muchachita sigue en la morgue y necesitamos el dinero porque la vamos a enterrar dentro de dos semanas (en El Paso). Y yo necesito estar allá para poder hacer todas las diligencias”, comentó.

De acuerdo con Walbes José, él y su esposa salieron el 26 de febrero de Cartagena, Colombia, y después de cruzar la selva del Tapón del Darién y viajar durante cuatro días a bordo del tren de carga desde el Estado de México hasta Ciudad Juárez, el 4 de mayo llegaron finalmente a Ciudad Juárez, por donde cruzaron el río Bravo para entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

Con siete meses de embarazo, Maryenis permaneció cinco días sobre el bordo del río Bravo antes de ser recibida –el 9 de mayo- por la Patrulla Fronteriza, la cual al recibirla la mantuvo tres días detenida hasta que el día 12 fue liberada en El Paso, en donde días después perdió a su bebe porque el personal de un hospital no quiso atenderla cuando ella acudió a recibir atención médica.

Dijo que él fue devuelto a Ciudad Juárez el martes 16 de mayo, después de firmar una hoja de salida voluntaria, pese a no saber leer ni escribir; por lo que al regresar a Juárez se unió al campamento migrante, desde donde acude diariamente a comer a la Catedral.