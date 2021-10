Solicitan donadores de sangre para bebé de un mes

Cortesía

Ciudad Juárez.- Padres de un recién nacido buscan donadores de sangre de manera urgente para su pequeño hijo que fue detectado con una fuerte infección en la sangre, por lo que necesita de transfusiones diariamente, así como plaquetas y plasma.

El estado de salud del bebé, que tiene un mes de nacido, es grave por lo que se hace un llamado a la comunidad para que apoyen a la familia, ya que requieren de 33 donadores.

Yesenia Borjas, madre del recién nacido dijo que familiares y amigos la han apoyado en donar sangre, pero ha sido muy difícil encontrar a los candidatos adecuados, ya que no se permiten con tatuajes recientes, peso de más de 54 kilos, no padecer gripes, no ser diabético, entre muchos otros requisitos.

“Sean solidarios con la gente, es la primera vez que me pasa a mí y si es muy desesperante. Uno por tener a sus hijos bien busca la manera posible, y esto es muy difícil porque son muchos donadores y me da impotencia de tanta gente que me piden y que no queden”, expresó la madre del pequeño.

Las personas interesadas en donar sangre para el menor deberán acudir 10 minutos antes de las 7:00 de la mañana a al Hospital General del Zona Número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la avenida Valentín Fuentes y mencionar que acuden a donar para el pequeño Borjas Zamora de cuneros.