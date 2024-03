Solicitarán que Interpol arreste a ex secretaria de NCG

La ex Secretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivón Hernández Parra, fue declarada formalmente prófuga por la Fiscalía Anticorrupción, luego de que no se presentara a su citatorio ante un juez para declarar en torno a las denuncias por corrupción en su contra, ligadas a los mismos actos por los que la entonces Presidenta de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina Ceballos Delgado, se encuentra hoy en la cárcel.

En el entendido de que se encuentra prófuga en los Estados Unidos donde podría tener varios puntos de residencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía General del Estado (FGE), están tramitando que se emita una ficha roja para la captura de la exfuncionario, a fin de que sea la Interpol la que se encargue de su captura en el extranjero.

Aunque el Fiscal Anticorrupción, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, aclaró que la investigación en el caso de la ex secretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes se está llevando a cabo de manera rigurosa para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos, sí se adelantó que Ivón Hernández no cumplió con el mandato del juez federal, quien le otorgó una suspensión definitiva para presentarse ante el juez y no lo hizo.

Silvia Ivón Hernández tiene una larga trayectoria como abogado y funcionario público, saliendo a la luz por primera vez en 2011, cuando logró que el Presidente Municipal de Galeana, Ever Ubaldo García Rodríguez, fuera aprehendido en funciones por haber falsificado documentos con los que justificó enviarla a prisión.

Una década después de ese evento, Silvia Ivón Hernández Parra reapareció en la escena pública como Secretaria del Ayuntamiento en la Administración de Cynthia Ceballos, pero contrario a su papel de rectitud y justicia que la caracterizó en Galeana, a Nuevo Casas Grandes llegó mostrando la otra cara de la moneda con prácticas de corrupción y prepotencia que llevaron a la Presidencia a cambiar más de 50 funcionarios a sólo mediante camino de gestión.

Ni bien había pasado un mes del inicio de esta administración, cuando Silvia Hernández y Cynthia Ceballos ya habían realizado su primer “negocio” de otros 14 que le siguieron, vendiendo terrenos públicos sin enterarlos a Cabildo para su desincorporación, utilizando los departamentos como Desarrollo Urbano, Catastro y Tesorería, para salvar todos los trámites, expedir títulos de propiedad y quedarse con el dinero de esas ventas, pues no se reportó un peso a Tesorería.

Además de eso, hubo muchos señalamientos contra el despido de la empresa Aseo Urbano que tenía la concesión de la recolección de basura, la posterior compra de tres camiones recolectores que estaban hechos chatarra y costaron más de 4 millones de pesos, además de que la empresa se hallaba en un litigio legal.

Fue a mediados de 2023 cuando a Silvia Ivón y a Cynthia Ceballos comenzaron a explotarle sus bombas en las manos, primero con el desarme y disolución de Seguridad Pública y de la Policía Vial, posteriormente por las denuncias de los terrenos vendidos y luego por los camiones adquiridos que resultaron embargados por la Fiscalía, lo que terminó con la aprehensión de Cynthia Ceballos cuando estaba en funciones.

Así, mientras de momento la expresidente municipal de Nuevo Casas Grandes enfrenta tres procesos por sus actos de corrupción, Silvia Hernández se mantiene prófuga gracias a que tuvo diferencias con la Alcaldesa a causa de un dinero que desviaron y se quedó con la mayor parte, por lo que ya no estaba en funciones y se dificultó localizarla, siendo que se le busca desde entonces.

Desde la captura de Cynthia Ceballos han pasado cinco meses, las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción indican que la ex secretaria del Ayuntamiento anda prófuga en Estados Unidos, probablemente radicada en Phoenix, por lo que se está tramitando una ficha roja para que sea capturada por la Interpol y traiga a Chihuahua para enfrentar los cargos de peculado agravado.