Sólo 430 ventiladores hay para intubación

Chihuahua.- El gobernador Javier Corral aseguró que el Estado cuenta con 430 ventiladores para la intubación de pacientes críticos por Covid, pero la Secretaría de Salud sólo reportó tener 55 disponibles, mientras que el IMSS y el Issste reportaron tener del total que existen 220, de los cuales el 80 por ciento están en uso.

En relación a la información publicada ayer por El Diario -en la que se presentó un boletín oficial de abril en el que Corral aseguró que el Estado tendría 600 ventiladores para atender la pandemia- el mandatario dijo que ya son 700 los que hay en la entidad, en todo el sistema de salud, pero englobó en la cifra las mascarillas de oxígeno que se usan en traslados y los ventiladores no invasivos.

Los que existen para intubación son 430 en todos los hospitales de la entidad públicos, sean federales o estatales, y es a los que se refirió Corral en su comunicado del 2 de abril, donde mencionó: “(...) además, un grupo de empresarios chihuahuenses apoyará a las autoridades en la adquisición de los equipos faltantes para completar 600 unidades, que es el número de camas de cuidados intensivos con el que se contará para enfrentar la contingencia”.

Hasta ayer estaban en cuidados intensivos 163 pacientes intubados; hasta el domingo eran 155 y el pasado viernes eran 151, según el reporte del Comando Operativo de Emergencias de la Secretaría de Salud. Con estas cifras, el mismo Comando Operativo reportaba más de un 200 por ciento de la ocupación prevista en la segunda fase de la pandemia.

Es decir que el IMSS tenía 16 espacios con ventilador previstos y contaba con 79 espacios ocupados, casi 500 por ciento más; el Issste tenía 4 lugares para tal fin y al fin de semana ya contaba con 17 en la misma condición, 425 por ciento más; y el Sistema Estatal tenía 32 espacios con ventilador previstos, pero ya estaban ocupados 55, es decir más del 170 por ciento.

Sumadas también las camas con ventilador del sistema IMSSBienestar y el de la Secretaría de la Defensa Nacional, que están desfogados, la cantidad de ventiladores en uso llegaba a 163 ayer, y los disponibles eran cada vez menos. Con esa cantidad todo el sistema de salud se reportaba superado en relación a las cifras que se habían proyectado para esta etapa de la pandemia.

Pese a ello Corral negó que no hubiera los suficientes ventiladores, aunque no hay reportes oficiales de las cifras que informó, de los supuestos 430 que son respiradores como tales, más los que son no invasivos o son mascarillas.

Aseguró que Chihuahua cuenta con el equipamiento necesario para hacer frente a la contingencia, pero que hace falta más ante un posible incremento en el número de personas que requieran de este tipo de aparatos y dijo que, proporcionalmente hablando, ni siquiera la Federación tiene el número de ventiladores con el que cuenta el Estado.

Por otra parte, dijo el gobernador que el problema que se tiene en el Sector Salud es con el personal médico, pues no es suficiente para atender a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas. Federación ha apoyado al Estado con ventiladores: delegado El delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, señaló que la Federación ha apoyado a la administración estatal con ventiladores, además de que se ha dispuesto que se realice la contratación de más personal de salud para respaldar el trabajo médico.

Agregó que se ha dado un manejo manipulado de la información respecto a la respuesta que ha dado el Gobierno de la República a la entidad. Según dio a conocer, la administración estatal optó por no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, por lo que la rectoría en el manejo del Sector Salud quedó a cargo del Gobierno del Estado.

Sin embargo, mencionó que a pesar de esto, el Gobierno Federal ha entregado recursos e insumos adicionales para la atención de la pandemia, incluyendo ventiladores nuevos para los pacientes graves de Covid-19, con lo que refutó lo expuesto por Corral el viernes en el sentido de que la Federación no ha apoyado a Chihuahua.

Respecto a las dependencias federales, indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un total de 160 ventiladores en los ocho hospitales que reciben a pacientes Covid-19 en todo el estado, por su parte el Issste cuenta con 60 ventiladores, lo que da un total de 220 aparatos, todos funcionando pero solamente es utilizado el 80 por ciento.

Apuntó que el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, informó al secretario de Salud de Chihuahua, Eduardo Fernández Herrera, que se apoyará a Chihuahua con la contratación de 20 profesionales de la salud, de los cuales cinco son de medicina general y 15 de enfermería.

Adicionalmente le notificó la contratación de otros 50 profesionales de la salud, 12 de medicina general, 6 especialistas, 30 de enfermería y dos inhaloterapeutas para la atención de pacientes Covid-19 en el Equipo Médico de Emergencias (EMTIRAC) del Centro Operativo para la Atención de Contingencias que será instalado.