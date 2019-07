Solo Chihuahua y Juárez ofrecen sueldos aceptable a elementos de seguridad pública

Chihuahua.- Únicamente los municipios de Chihuahua y Juárez ofrecen sueldos aceptables, prestaciones y seguros de vida a sus elementos de seguridad pública, mientras que cinco municipios no cuentan con policía preventiva, informó el fiscal César Augusto Peniche Espejel.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que los policías municipales de San Francisco de Conchos que fueron asesinados no contaban con seguridad social, situación en la que se encuentran otros 30 ayuntamientos y 30 más no ofrecen seguro de vida a sus policías.

Así mismo, dijo que, en promedio, los policías municipales en el estado ganan siete mil pesos mensuales, lo cual es insuficiente para satisfacer sus necesidades y se buscará establecer la obligatoriedad de los ayuntamientos para que brinden seguridad social y seguro de vida a sus agentes.