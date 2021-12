Sólo salud, lo que desean Martín y María

Omar Morales / El Diario de Juárez / Mientras María se encuentra postrada en una cama, Martín sale a trabajar Omar Morales / El Diario de Juárez / La pareja necesita apoyo económico para salir adelante

Ciudad Juárez.— El único deseo para María Guadalupe Muñoz esta Navidad es volver a caminar. Ella padece diabetes, enfermedad que la mantuvo en coma durante 48 horas y le provocó la pérdida de una de sus piernas; su marido, Martín González Sifuentes, sale todos los días a trabajar para poder conseguir dinero, pero explicó que no es suficiente para cubrir los gastos de su esposa.

El matrimonio habita en un cuarto de cinco por tres metros ubicado en la calle Duraznos número 522, de la colonia Felipe Ángeles, con muchas carencias; la cocina está junto a la cama, donde María permanece durante todo el día mientras espera que su esposo llegue con algo de dinero para poder comer.

Martín narró que trabaja en las segundas desde hace cuatro años, viernes, sábado, domingo y lunes, ahí vende herramientas, pero las ventas han estado muy bajas y ha sido complicado poder cubrir los gastos, como la renta, alimentación y el medicamento de María.

“Los días que no trabajo me voy a juntar kilo de bote para poder pagar la renta y darle de comer a mi esposa, pero ahora se me está haciendo muy complicado porque debo ir a trabajar y cuidarla a ella, pero hay que seguir adelante”, dijo Martín.

Explicaron que son originarios de Nazas, Durango, y llegaron a esta ciudad hace ocho años, ya que tenían familia en la frontera, así que decidieron formar su patrimonio aquí. Martín dio a conocer que luego que su mamá se puso delicada de salud, tuvo que vender sus pertenencias, pero falleció al poco tiempo.

“Tenemos unos cuatro meses viviendo aquí, antes vivíamos por la Manuel Valdés, allá teníamos siete años, pero se puso mal mi mamá y vendí todo, para curarla”, mencionó Martín, de 55 años de edad.

Fue hace un año y medio que le amputaron la mitad de la pierna derecha a María, fue ella quien explicó que estaba lavando ropa cuando se tropezó y sufrió una fractura; tiempo después se enteró que una negligencia médica la dejó sin poder caminar.

“Ahí en el Seguro me dijeron que les hubiera puesto una demanda porque eso fue un descuido de los doctores, pero con una demanda que meta no le van a devolver su pie, es mejor dejar así las cosas”, dijo Martín.

Además, hace pocos días abandonó el Hospital General, donde estuvo internada varios días luego de entrar en estado de coma porque la diabetes que padece se le complicó. Martín explicó que los médicos no le daban muchas esperanzas, pero a los dos días María pudo despertar.

“Hace poco se puso enferma y entró en coma, el doctor me dijo que necesitaba estar cuatro días internada, pero nos cobraron 9 mil 500 pesos, ¿de dónde daba tanto dinero?, gracias a Dios que el Seguro al final cubrió todo”, dijo el marido.

El matrimonio recordó con gran entusiasmo la última vez que festejaron Navidad, al señalar que fue cuando recientemente llegaron a esta ciudad, y la celebraron en compañía de su familia.

“La última vez que celebramos Navidad fue cuando recién llegamos acá, cuando estábamos con mi mamá, esa fue la última vez porque aquí no hemos podido, aquí no queremos nada, sólo que tengamos vida y salud”, dijo Martín.

Detallaron que actualmente pasan la temporada decembrina solos, y por falta de recursos no celebran esta festividad. María dijo que su mayor deseo de Navidad es obtener una prótesis para volver a caminar.

“Caminar, mi deseo es volver a caminar, vida y salud, pero sobre todo caminar, ese es mi deseo”, mencionó María, de 51 años de edad.

Si usted desea apoyar a este matrimonio puede comunicarse al número de teléfono (656) 263-3078. María necesita apoyo para costear su medicamento, alimentación y cobijas para mitigar el frío, mientras que a Martín lo puede apoyar con ropa de invierno talla L, pantalón 34x30 y zapatos del número ocho.

¿Cómo ayudar?

• Costeando el medicamento de María

• Alimento

• Cobijas

• Ropa de invierno para Martín, talla L, pantalón 34x30 y zapatos talla 8

Para más información, puede comunicarse al número 656-263-3078