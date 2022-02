Solos y con miedo, niños abandonados en la frontera

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / En mayo de 2021 un ecuatoriano de siete años fue dejado por una pareja en medio de la oscuridad. Abrazado a un muñeco de peluche les gritaba que no se fueran Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / En mayo de 2021 un ecuatoriano de siete años fue dejado por una pareja en medio de la oscuridad. Abrazado a un muñeco de peluche les gritaba que no se fueran Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / El número de cruces alarma a CBP Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Los agentes advirtieron de los peligros de cruzar el río Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / A diario son abandonados o puestos en riesgo Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Organizaciones criminales los llevan al río y les dicen que caminen hasta encontrar a un uniformado Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Los menores llegan algunas veces con un número de teléfono escrito con marcador en alguna parte del cuerpo Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / En abril del año pasado ‘coyotes’ lanzaron a dos niñas de 3 y 5 años por encima del muro, de 4.3 metros de altura Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / En abril del año pasado ‘coyotes’ lanzaron a dos niñas de 3 y 5 años por encima del muro, de 4.3 metros de altura

Ciudad Juárez.— Niños llenos de miedo después de haber sido abandonados por los traficantes de personas, con un número de teléfono escrito con marcador en alguna parte del cuerpo porque todavía no hablan e incluso sin ningún tipo de información, forman parte de los 6 mil 465 menores migrantes que han encontrado solos los agentes de la Patrulla Fronteriza en el Sector El Paso durante el primer cuatrimestre del año fiscal 2022.

“Las organizaciones criminales han mostrado una y otra vez que no les importa la vida de los niños, lo que les importa es el dinero. El año pasado tiraron a dos niñas por encima del muro, dejaron a un niño abandonado en el desierto. Y estamos hablando de historias recientes, estamos hablando de incidentes que ocurren todos los días, de niños que son abandonados o son puestos en riesgo”, narró el agente Carlos A. Rivera, portavoz de la Patrulla Fronteriza en el Sector El Paso.

De acuerdo con ‘coyotes’ contactados por El Diario, el costo por llevar a un niño centroamericano de cinco años, que ya está en Ciudad Juárez, hasta la orilla del río Bravo para que se entregue solo con los agentes estadounidenses, es de hasta 3 mil dólares (61 mil 500 pesos), aunque no explican a los padres o familiares que sólo será dejado en los límites de la frontera; únicamente les muestran imágenes del área en la que los migrantes se entregan con los uniformados de verde, entre el río y el muro fronterizo.

Otros grupos de traficantes ofrecen servicios de hasta 7 mil 500 dólares (143 mil 500 pesos) por introducir a un niño solo hasta El Paso o llevarlo a otra ciudad de Texas a bordo de un vehículo, de manera “segura, no por el desierto”, según prometen.

Las zonas donde frecuentemente abandonan a los menores migrantes son las estaciones de El Paso –que llega hasta el área de Socorro– e Ysleta –que está entre los límites de Texas y Nuevo México–, debido a la cercanía con el área urbana.

“Los llevan a la orilla del río y les dicen: ‘camina hasta un agente’”, relató Rivera al recordar el caso de un menor ecuatoriano de siete años que en mayo del año pasado fue abandonado por una pareja en medio de la oscuridad, y quien abrazado a un muñeco de peluche les gritaba que no se fueran, mientras ellos corrían hacia México.

“Eso es común, eso es bien común. Los jóvenes tienen una idea de lo que va a ocurrir, ya tienen un poco de madurez. Pero esa edad media que no saben, saben algo, pero quieren a su papá, quieren a su mamá”, lamentó.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza también han encontrado a niños abandonados por los ‘coyotes’ en medio del desierto, quienes todavía se enfrentan a un mayor peligro.

“No confíen en lo que las organizaciones criminales les dicen, que va a ser un cruce fácil o que los niños van a estar en buena condición o en buena salud”, alertó el estadounidense.

Continuó: “El año pasado tuvimos a un niño abandonado por las organizaciones criminales, lo llevaron a la frontera, le dijeron: ‘camina’. Afortunadamente, nosotros logramos encontrar a ese niño antes de que le pasara algo”.

Explicó que en áreas desérticas como Lordsburg, Nuevo México, los agentes patrullan hacia dentro de la montaña, por lo que si abandonan a un niño solo en la frontera puede pasar tiempo sin compañía antes de ser encontrado.

Según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante el año fiscal 2019 –de octubre de 2018 a septiembre de 2019– fueron encontrados casi 16 mil menores solos en este sector. En el año fiscal 2020 –de octubre de 2019 a septiembre de 2020–, la cifra disminuyó a 4 mil 835, y en el año fiscal 2021 –de octubre de 2020 a septiembre de 2021–, los menores que ingresaron solos a través de esta área sumaron 22 mil 906.

Durante el primer cuatrimestre del año fiscal 2022, la cifra fue de 6 mil 465 niños y adolescentes migrantes encontrados solos en el sector El Paso, mil 583 de ellos en octubre, mil 753 en noviembre, mil 743 en diciembre y mil 386 en enero. En promedio fueron encontrados 52.48 menores solos diariamente al día, es decir, uno cada dos horas.

“Nos preocupa que el año pasado fue un año histórico para El Paso en cuestión de niños. El año 2019 fue el primer récord, con casi 16 mil, y es el año que dijeron que era crisis, que era histórico; 2021 lo superó con casi 23 mil. Y obvio que nos preocupa el flujo de los primeros meses de este año, si se multiplica vamos a superar los 20 mil. Espero que pare la situación y que no lleguemos a esos números tan altos. Pero ya es un poquito alarmante el patrón”, comentó el agente fronterizo.

Los menores encontrados durante el último cuatrimestre fueron 4 mil 245 originarios de Guatemala; 805, de México; 702, de Honduras; 504, de El Salvador; 101, de Nicaragua; 30, de Ecuador; 30, de Turquía; 21, de Haití; siete, de Colombia; cinco, de Cuba; tres, de Brasil, y 12 más, de otras nacionalidades.

“Esa variedad demográfica se la atribuimos a las organizaciones criminales, que hacen pensar que es fácil venir a la frontera, que no hay peligros, que es un cruce fácil. Y pues están reclutando en el país de origen y trayéndolos aquí a los Estados Unidos. Y uno de los factores en variedad demográfica es lo organizado desde el origen en el reclutamiento, en el cobro, hasta la frontera de El Paso”, apuntó Rivera.

Dijo que cada situación es diferente: algunos tienen a su mamá en su país de origen y a otros los espera en Estados Unidos. Pero la mayoría tiene a alguien que los espera, si no es la mamá o el papá es una abuela, algún tío o algún primo en Estados Unidos, quien pagó a las organizaciones criminales para que les hicieran llegar al menor.

“Hemos visto de todo, en 2019 vi de todo y lo estamos viendo ahora. Tenemos niños que tienen 17 años y quieren llegar justo antes de cumplir los 18. Pero también estamos viendo niños recién nacidos, estamos viendo como a las dos niñitas de cuatro años que encontramos hace poco, en enero, hace unas semanas atrás”, entre un grupo de migrantes desconocidos.

Otro fenómeno común es el de madres menores de edad, con bebés, por lo que ambos son tratados como dos menores no acompañados, a quienes se les busca un cuidado especializado, a alguien que pueda cuidar a menores con niños.

“Los jóvenes de 16, 17 años ya tienen una idea, ya saben lo que les va a pasar. Los que nos preocupan son los niños de siete, ocho, nueve años, los bebecitos, los que no saben qué les está ocurriendo, sino que siguen un grupo, a un pariente, un primo, a alguien. Eso es lo que nos preocupa, su salud mental y el miedo que esos niños enfrentan, es preocupante”, insistió.

Rivera explicó que cuando los agentes encuentran un niño o adolescente en la frontera, solo o dentro de un grupo de personas, pero que no son parte de su familia, generalmente están en buen estado de salud, pero con miedo, por lo que hacen todo lo posible por calmarlos.

“Nuestros agentes hacen un muy buen trabajo para verificar que estos niños estén bien. Les reafirman: ‘mira, estás bien, estás en nuestras manos. Ya estás con los agentes de la Patrulla Fronteriza, te vamos a cuidar bien’. Es algo que tomamos en consideración: son niños. Y nuestros agentes son padres de familia o madres, saben que son niños y los tratan con respeto, dignidad, los tratan muy bien. Pero no saben la gravedad de la situación en la cual se encuentran”, aseguró.

Narró que tras el encuentro inicial en la frontera, el agente se cerciora de que el niño esté en buenas condiciones de salud. Si necesita ayuda llama a un paramédico, y si está en buenas condiciones lo lleva a la estación más cercana.

“Hemos visto niños marcados en el cuerpo, con un marcador (dice): ‘llama a este número’. Hemos visto el papelito de libreta con cinta, para proteger, para que no se moje el papel, para que no pierda esa información. Hemos visto copias de certificados de nacimiento; estos niños, la mayoría, traen algún tipo de información”, narró el agente de la Patrulla Fronteriza.

Cuando el menor les proporciona sus datos o los encuentran entre su ropa o su cuerpo, los agentes llaman al número para tener más información sobre él e informarle a la persona que ya está resguardado, pero no siempre los menores tienen un número de contacto.

“Hemos tenido situaciones en las que el niño no tiene información en absoluto, y hacemos nota de eso para cuando lo transferimos a HHS (Health and Human Services, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos), que ellos puedan hacer algún tipo de búsqueda de algún pariente de esta persona en Estados Unidos”, explicó.

Al llegar a la estación de la Patrulla Fronteriza, el menor es revisado medicamente; si está en buenas condiciones y no necesita más seguimiento médico, es enviado al Centro de Procesamiento Centralizado (CPC), donde permanece bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, pero es cuidado por personal especializado.

“En el CPC han implementado cuidadores para niños, ya no son agentes, ya no son personas que deben estar en la frontera patrullando, son personas que tienen la licenciatura para cuidar a niños. Ya no es como en 2019, que eran los agentes cuidándolos, calentando comida, velando por los niños, ya son personas que tienen el entrenamiento adecuado para cuidar a estos niños”, destacó.

“Cuando un niño ve a un policía está asustado un poco, por más que un agente trate de calmar a un niño, ve el uniforme, a una persona extraña. Pero cuando ve a una señorita joven, que lo trata bien, que juega con él, que tiene la licenciatura y el entrenamiento para cuidar a estos niños, es diferente. Y ésos son los cambios que el Sector de El Paso ha hecho para mejorar el cuidado de estos niños mientras están en nuestra custodia”, informó.

Al terminar su proceso en el CPC se busca transferirlo al HHS, donde se encargan de buscarle un cuidador o un pariente responsable de su cuidado.

El agente estadounidense también destacó que para un migrante adulto existen muchos riesgos al cruzar la frontera, como el río Bravo/Grande, el muro fronterizo, el canal y la autopista que están del otro lado del muro, además del desierto.

Pero para un niño “que no tiene la capacidad física o mental para entender la situación en la que se encuentra, obviamente los peligros son mayores, aunque sea un adulto dejando a un niño en la orilla de la frontera para que cruce, aun así se presentan riesgos”.

“Hemos visto de todo tipo: hermanos, primos que decidieron venir juntos, pero todos cuando hacen esa reclamación de ‘somos hermanos’, ‘somos primos’, ‘somos parientes lejanos’, ‘somos de la misma aldea’, nosotros hacemos todo lo posible para mantenerlos juntos en nuestra custodia. Y cuando hacemos la petición para transferirlos a HHS, hacemos nota de que están juntos para que los pongan juntos. Nosotros hacemos todo lo posible para mantener a esos niños juntos aun cuando salen de nuestra custodia”, afirmó.

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA), el arribo a Ciudad Juárez de menores migrantes solos que salieron de sus lugares de origen con el sueño de llegar a Estados Unidos aumentó 229.20 por ciento durante 2021.

Mientras que de enero a diciembre de 2020 fueron detectados por las autoridades mexicanas, deportados por el Gobierno estadounidense o abandonados por los ‘coyotes’ en los límites de la frontera, 928 menores no acompañados, el año pasado la cifra fue de 3 mil 55, el 80 por ciento de ellos de origen mexicano, principalmente de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.

“No confíen el bienestar de su niño a una organización criminal. Yo sólo puedo hablar de los niños que encontramos, porque no sabemos si hay niños que se pierden, si hay niños que nunca llegan. Yo no puedo comentar acerca de eso, pero es algo que un padre debería tomar en cuenta al decir: ‘voy a confiar en otra persona a mi hijo’”, destacó el agente de la Patrulla Fronteriza.