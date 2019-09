¿Somos gavilán o paloma? Pues gavilán: director nacional del IMSS

Valle de Allende.- El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, hizo referencia al fallecimiento de José José durante su discurso en Valle de Allende en el que dijo: Ahora con el fallecimiento de José José, cabe preguntarnos, ¿somos gavilán o paloma? Pues gavilán, me canso ganso.

Asimismo acotó que es sólo a través de visitar a las comunidades es la única forma de transformar la Salud.

Acudir para poder conocer los problemas es la única forma que se tiene para poder transformar la realidad y el rumbo de las cosas. El rumbo que había tomado la política de salud en el país era equivocada por medio de una idea de neoliberalismo sanitaria que fragmentaba la salud, enfatizó.

El objetivo es no olvidar para que las cosas no se vuelvan a repetir. Condenó que durante años el IMSS actuó de manera contraria a lo que sucedía en otros sistemas de Salud.

“Se establecía que el dato duro era lo único a tomar en cuenta por medio de una computadora”, señaló.