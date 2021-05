Son 20 municipios con altos índices de violencia

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- En el estado hay 20 municipios con altos índices delictivos, de acuerdo a los registros de homicidios dolosos en lo que va del año proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE), lo cual podría poner en riesgo la próxima jornada electoral que se celebrará el domingo 6 de junio.

La lista de los municipios más violentos está encabezada por Ciudad Juárez, que en todo que va del mes acumula al menos 65 homicidios dolosos, cifra que representa más del 50 por ciento de todos los casos en el estado, durante mayo.

El segundo municipio es la ciudad de Chihuahua, que en los 23 días de mayo lleva 20 homicidios acumulados, seguida de la región occidente, comprendida por 17 entidades municipales y que ha registrado cerca de dos de ejecuciones en el mismo período, en específico en Cuauhtémoc, Urique y Moris.

Los otros municipios de la zona occidente, la cual es considerada como de alta incidencia delictiva por parte de la FGE son: Bachíniva, Bocoyna, Cusihuiriachi, Chínipas, Gómez Farías, Guazapares, Guerrero, Maguarichi, Matachí, Namiquipa, Nonoava, Ocampo, San Francisco de Borja, Temósachic y Uruachi.

En lo que va de la presente administración, las zonas occidente y noroeste, así como Ciudad Juárez, han estado entre los municipios con mayor índice delictivo, en específico de homicidios dolosos.

Autoridades no ven riesgo… pese a peticiones de protección a candidatos

Pese a la incidencia delictiva, el fiscal general César Peniche Espejel dijo que no hay datos que sugieran que se pueda obstaculizar el desarrollo de las elecciones.

“Además se están reforzando algunos puntos para dar mayor certeza, como en la región occidente”, comentó vía mensaje de texto.

En tanto el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruíz, comentó que como cuerpo operativo de seguridad no se tenía ningún escenario de ese tipo en el estado y que en referencia al tema electoral, sólo se tenían las peticiones de protección a candidatos.

“Hemos tenido solicitudes de protección de diferentes candidatos, que ellos consideraban haber recibido alguna especie de amenaza en algunos casos o de intimidación. De esos hemos tenido sólo dos solicitudes”, expresó.

García Ruíz mencionó que no han encontrado ningún candidato que tenga una amenaza directa, pero que a pesar de esto han brindado acompañamiento con los cuerpos policiacos, en específico a la zona de Madera, la cual tiene una alta incidencia delictiva.

Para el PES hay 24 municipios con riesgo

De acuerdo al dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), David Medina, un total de 24 municipios agrupados en los distritos locales 13 y 22, así como el 01, fueron los identificados como los más complicados para que los partidos políticos coloquen candidatos a las alcaldías, debido a las presiones que ejercen los grupos criminales.

Los municipios detectados son Bachíniva, Bocoyna, Cusihuiriachi, Chínipas, Guazapares, Guerrero, Maguarichi, Matachí, Moris, Namiquipa, Ocampo, Temósachic, Uruachi, Balleza, Batopilas, Manuel Gómez Morín, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique, Madera, Gómez Farías, Nuevo Casas Grandes e Ignacio Zaragoza.

PRI y Morena no ven conflicto

Martín Chaparro Payán, dirigente estatal de Morena, comentó que en el tiempo que llevaba recorriendo diversas regiones en el estado, con motivo de la actual jornada electoral, no había detectado esta situación de inseguridad a tal grado.

“He recorrido todo el estado y afortunadamente nuestros candidatos están siendo muy bien recibidos, desde luego que hay espacios donde ha habido violencia en los últimos tiempos y obviamente pues sí son focos rojos”, comentó.

Chaparro Payán dijo que en el caso de la región occidente sí era común que se dieran este tipo de casos de violencia extrema, citando como ejemplo los diversos ataques perpetrados contra elementos de la Policía Estatal.

“Sí hay regiones por ahí donde hay que poner una luz amarilla, pero yo digo que hasta donde yo he visto, hasta donde yo sé, no ha sido en contra de nuestra propaganda, nuestra campaña o nuestros candidatos, hay problemas ahí, pero de otra índole, de otra dinámica”, expresó.

Al respecto, Alejandro Domínguez Domínguez, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comentó que en el recorrido por 43 municipios en las últimas tres semanas, no ha visto riesgo alguno de que se pueda suspender el proceso electoral por índices delictivos.

“No tengo información de los candidatos en ese sentido, no me lo han externado, no me han expresado que vean un riesgo, que sientan una presión sobre sus personas o sobre la elección, no me lo han planteado”, comentó. (Con información de Federico Martínez / El Diario)

