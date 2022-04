Son 'chicanadas' revisión a transportistas en la Frontera Norte: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como 'chicanadas0 las medidas implementadas por el estado de Texas que consisten en una revisión e inspección a los camiones de carga que ingresan a Estados Unidos provenientes de México.

“Con todo respecto ni un policía municipal hace eso, yo les diría que son como chicanadas de parte del gobierno de Texas, es que como están en elecciones ya están en la politiquería y legalmente lo pueden hacer pero es muy vil y perjudica” consideró el presidente López Obrador.

Insistió en que no caerán en provocaciones y mencionó que el gobernador de Texas busca ganar la simpatía con estas medidas por lo que agregó, este tipo de situaciones continuarán ocurriendo previo a las elecciones de aquel país.

“Son posiciones irracionales, no crean que sólo en México se dan esos casos irracionales, espero que no se enojen, que no pierdan el sentido del humor” bromeó López Obrador.