Son constantes las agresiones de feministas en mi contra: González

Chihuahua.– Con respecto de los señalamientos que hiciera el pasado lunes Luz Estela “Lucha” Castro en contra de su persona y de la diputada Marisela Terrazas, por mostrar su postura en contra de la reforma política del gobernador, la panista Rocío González dijo que han sido reiterados los ataques de quienes encabezan grupos feministas hacia su persona, por no coincidir en ideas y principios. Aseguró que esto resta credibilidad a sus organizaciones por la denigración que ejercen sobre otras mujeres.

“Fíjate que no me preocupa porque siempre he sido víctima de este grupo de mujeres, por no coincidir en algunas ideas y principios, muchas veces ya sea en público o en privado me han atacado y me han señalado, así que no me sorprende”, externó González.

Los comentarios de Castro, apoyados por otras representantes de grupos feministas como Isabel Encerrado, fueron considerados manifestaciones de violencia política hacia las mujeres por decenas de hombres y mujeres que emitieron su opinión en redes sociales, debido a que la activista acusó a las diputadas de actuar motivadas por intereses personales y fuera de toda ética.

“Creo que hablan desde el desconocimiento del mismo proceso legislativo y bueno, las cosas se toman de quien vienen, ellas mismas se describen de cuerpo entero por lo que dicen, ellas mismas se muestran como realmente son, los temas que les interesan son muy personales, muy facciosos y creo que en ningún momento las mujeres somos una prioridad para ellas”, expresó.

Con relación de si presentarán o no una denuncia formal por violencia política de género, dijo no creer necesario llevar a instancias formales el caso, ya que la misma sociedad fue la encargada de condenar los ataques una vez que se presentaron.

“Juzgan desde su perspectiva sin pensar que como mujeres Marisela Terrazas y yo hemos estudiado todos los temas que nos han llegado. A lo mejor piensan que por ser mujeres no podemos pensar, y sólo tenemos que obedecer y callar. Creo que todo su esfuerzo de lucha por las mujeres se les cae, cuando ellas mismas salen y denigran de esa manera a las mujeres que en su momento sí podemos pensar, argumentar y estudiar las cosas”, concluyó.

Por su parte, la diputada Marisela Terrazas evitó hablar del tema de las acusaciones que hizo ayer la también ex consejera de la Judicatura del Poder Judicial.

César Lozano