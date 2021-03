Son discriminadas etnias indígenas

Delicias.- En las Primarias es donde se vive más esta situación: María del Refugio Bustillos, gobernadora indígena

“La sociedad debe entender que somos parte del pueblo, aún existen mestizos que no quieren compartir asiento en el camión con nosotros, o en los comercios no se nos permite la entrada, nos dicen indios, analfabetas y de ahí no nos bajan”, dijo María del Refugio Bustillos García, gobernadora tradicional indígena del municipio de Delicias, en el marco del Día de la Cero Discriminación.

Y agregó que siendo que muchos jóvenes han terminado una carrera, y otros están en el transcurso de terminarla, además, mencionó que donde se vive más la discriminación, es en la Primaria la más notoria, ya que a pesar de que la comunidad indígena cuenta con escuelas, se decidió dar inclusión a infantes mestizos, y ellos son los que discriminan a los niños o niñas indígenas.

La gobernadora dijo que han existido algunos problemas con respecto a este tema, la escuela indígena se gestionó para evitar que el niño o niña de la comunidad fuera discriminado y que ellos pudieran tener la oportunidad de tener un poco más de preparación y así poder salir adelante.

Actualmente se calcula que la etnia Tarahumara en Delicias está integrada por aproximadamente mil familias, siendo así una parte importante de la población.

Abundó que hace aproximadamente 2 años se dio el primer caso de denuncia por discriminación, un chico originario de Urique, a él se le discriminaba dentro de su trabajo, los compañeros y el patrón, fue un caso en el que se hizo justicia, y fue llevado a cabo aquí en el municipio en la Fiscalía.

La gobernadora indígena comentó que se ha hablado con las autoridades al respecto, pero es algo difícil de lograr, lo que comúnmente hacen es tratar de platicar con el pueblo y decirles que mejor eviten asistir a un lugar donde no se es bien recibido.

No obstante ser menor la discriminación que vive la etnia indígena, aseguró que persisten situaciones de desprecio por parte de la sociedad: “Mucha gente viene de fuera del estado y también se siente con derecho de discriminarnos”.

“Nosotros somos de Chihuahua, mucha gente que viene de otros estados y se asienta aquí, nos discrimina en nuestro propio territorio”, comentó.

Por último, dijo que los indígenas no por vestir con un traje típico, quiere decir que no tengan los mismos derechos que cualquier persona, ante la Ley todos los ciudadanos somos iguales, la discriminación y la desigualdad se encuentran estrechamente enlazadas.

Cada año, el Día de la Cero Discriminación se centra en un tema distinto. En 2021 será la desigualdad social, la cual genera frecuentemente discriminación, en particular contra personas en situación de marginación socioeconómica.

Es por esta razón que conmemorar esta fecha resulta relevante en la región, Chihuahua, México y en el mundo.