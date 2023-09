Son traileros presa de la inseguridad; hasta les acuchillaron las llantas

Archivo / El Diario de Juárez

Traileros que hacen fila por el cruce de San Jerónimo-Santa Teresa y que se han quedado a pernoctar para poder cruzar al día siguiente, ya han tenido que enfrentar problemas de inseguridad debido a que se trata de una ruta de paso de migrantes, dijo Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Unión de Transportistas de Ciudad Juárez.

La noche del miércoles, ocurrió un incidente en el que, a algunos de los camiones, les acuchillaron las llantas, por lo que este jueves, ya se cuenta con mayor vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), mencionó.

“Algunos vehículos de carga que se quedaron ahí a pernoctar les filerearon las llantas, anoche se veía gente pasando por ahí, parece ser que es una ruta de indocumentados, se me hace que les estamos estorbando, pero anoche estaban preocupados los operadores porque dicen que había gente por ahí, unas camionetas medio raras”, comentó.

Añadió que en dicho cruce hubo operadores de tráiler que pernoctaron desde el viernes para poder cruzar el lunes.

Dijo además que ante los abusos que algunos operadores señalaron, por parte de otros traileros que apartan lugar en la fila para que se metan más unidades de su misma empresa, dijo la Asociación que él representa envió ayer personal para dirigirel tráfico, tal y como lo hacen en Zaragoza.

“Nosotros armamos un equipo de gente que le llaman boleteros, porque le van dando el boleto al operador que llega y de esa manera, al momento de llegar a la aduana, vemos si se brincó o si no se brincó, y no se le deja entrar o se le saca de la línea, pero como no tenemos facultades de autoridad, entonces es cuando nos ayuda la Policía Estatal a decirle ´tú salte', porque son la autoridad”, mencionó.

Dijo que la empresa que él representa colocó el miércoles tráileres a las 10:00 de la mañana y a las 10:00 de la noche se tuvieron que regresar porque no alcanzaron a cruzar, debido al desorden que había de quienes se metieron a la fila.