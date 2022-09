Sorprende a usuarios cierre de oficinas de Bienestar

Sandra Rodríguez Nieto / El Diario de Juárez / Usuarios se quedaron en la puerta

Ciudad Juárez.— El cierre al mediodía de la oficina de la Secretaría de Bienestar en esta frontera tomó desprevenidos a usuarios de los programas sociales y servicios del Gobierno federal.

“Todavía antes de salir para acá me dice ‘su saldo es de cero pesos con dos centavos’ (…) Me di de alta en diciembre y nomás me lo han platicado y platicado (…) era 15, ¡cómo cree! hoy y mañana va a estar cerrado”, dijo Elizabeth E., de 65 años, que buscaba ayer preguntar por el primer pago de su pensión como adulta mayor.

“Ya no estoy trabajando, ahorita no estoy recibiendo un centavo, digo, ¿qué quieren? (…) me dijeron ‘no, ya no meta su tarjeta en ningún cajero, el 15 de septiembre va a estar su pago’, por eso vine”, agregó.

La mujer fue entrevistada poco después de las 12 horas en el exterior de la oficina que esta dependencia del Gobierno federal tiene en la plaza comercial El Paseo, donde el personal indicó que se abrió hasta esa hora y sólo para atenciones extraordinarias.

“Vine a buscar información de los fondos que se le dan a las personas que empiecen algún negocio, como yo, que hago pasteles. Me dijeron que me iban a apuntar para cuando esté abierta la plataforma para el trámite”, dijo Ester Desantiago, de 46 años, y también entrevistada en el exterior de la delegación.

El cierre de la dependencia fue anunciado el pasado miércoles en un comunicado, que indicó que se prolongará también hoy 16 de septiembre por motivo del Día de la Independencia, y que reabrirá el próximo lunes 19 de 9:00 a 17:00 horas.

“En el caso de los derechohabientes de Pensiones de Adulto Mayor y Discapacidad, que estaban programadas para cobrar los días 14, 15 y 16 (…) durante estas fechas se suspenderá la entrega de recursos”, indicó el texto.

“Esta actividad se volverá a reactivar a partir del lunes 19 y en el caso de los pagos pendientes se estará avisando la fecha y hora en que se ha reagendado su pago, a través del número de teléfono que dejaron de contacto, por lo que pedimos estar muy atentos y de no localizarnos estaremos informando en su domicilio”, agregó.