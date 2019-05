Sorprende capacidad de respuesta de la 2a. aspirante al Tribunal de Justicia Administrativa

"No tengo nexos con algún partido político, ni familiares en la función pública. Me comprometo a recuperar la credibilidad por la justicia", expresó hace unos momentos la aspirante Karla Esmeralda Reyes Orozco, quien en el pasado examen de selección para ocupar una de las tres magistraturas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa obtuvo la mas alta calificación con 91 de promedio, por sobre 53 candidatos.

Con 16 años de experiencia en el ámbito judicial, la exjueza y exmagistrada provisional, quien domina las materias civil, de lo contencioso y administrativa, se vio segura ante los miembros de la comisión en las respuestas a las preguntas que le hicieron; incluso aquellas que le hizo en el tema de Control Constitucional el magistrado Leo Alvarado, con quien parecía sostener un debate al más elevado nivel.

Llamó la atención el hecho de que entre los integrantes de la comisión se encuentra presente junto a los diputados el director de Normatividad de Gobierno del Estado, Francisco Javier Corrales, el mismo que respondió en defensa del gobernador Javier Corral ante el IEE por la demanda de revocación de mandato que se le pretende instaurar.

"Los juzgadores no solo deben ser buenos servidores públicos, sino buenos ejemplos de vida; deben ser buenas personas y ser valientes ante las acechanzas del poder e impartir justicia", les dijo Karla Esmeralda Reyes Orozco.