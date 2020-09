Sospechamos motivaciones de UIF: Reyes Baeza

Archivo / Agencia Reforma

Chihuahua— Al ser señalado por su presunta participación en desvíos de Estafa Maestra, el exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza afirmó que esperará la notificación oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque, dijo, sospecha las motivaciones del proceder de su titular.

El también ex director del ISSSTE en esa entidad (2015-2018) explicó que, hasta el momento, sólo su institución bancaria le alertó que sus cuentas habían sido bloqueadas por una orden federal, por lo cual no tiene los argumentos necesarios para emprender su defensa jurídica.

"Lo único que sé es la notificación de la institución bancaria, quien refiere a un oficio de la UIF, pareciera que la institución bancaria me está notificando, no lo acabo de entender, y me están notificando que al día siguiente de la notificación se tienen 10 días hábiles para comparecer ante la autoridad correspondiente", dijo Baeza en conferencia.

"Hoy la información que sube a sus redes sociales el titular de la UIF que señala que es un tema del ISSSTE, esperaré a que se me haga la notificación oficial para emprender mi estrategia jurídica".

Reyes Baeza aseguró que anteriormente no había sido señalado por irregularidades en las auditorías y ahora, que participó en las protestas por inconformidades de agua en Chihuahua, sí lo involucran.

"No recibí un documento directo de la UIF, pero además tengo que esperar a que me notifiquen de qué se me acusa, digo, vemos el contexto y la coyuntura y sospechamos de las motivaciones, pero finalmente hay que esperar, si el titular de la UIF anuncia a través de un tuit, si no me equivoco, de lo que se me pretende acusar, voy a esperar a que se formalice la acusación y a partir de que tenga conocimiento pleno iniciaré proceso de defensa como cualquier mexicano", señaló.

José Reyes Baeza dijo además que no tiene nada de qué preocuparse ni avergonzarse.

"No tengo nada que ocultar, finalmente lo que se está diciendo son temas que se han ventilado mucho, ustedes cuántas veces lo han visto y nunca se ha señalado mi nombre en auditoría alguna, algunos malintencionados me han manejado en medios de comunicación y me suben a ese tren, pero finalmente ya se anticipó, voy a esperar se me notifique, una vez que el denunciante proceda a la denuncia, iniciaré mi defensa", expresó.

La última cuenta pública en la que participó como director del ISSSTE en la Administración federal fue de 2017.

"Estuve sólo unos días de 2018", aclaró.

"En ninguna auditoría, de las múltiples que se practican, mi nombre estuvo involucrado, hasta la fecha no ha estado", aseveró.

Indicó que esa información manipulada ha sido exhibida en unas tres ocasiones y previó que seguirá, ya que recordó, no ha sido el primero ni el último a quien se pretende linchar públicamente.

Baeza Terrazas, dijo que se afecta su honor porque es hijo, esposo y padre.

Recalcó que necesita que sus cuentas sean liberadas porque las requiere para su vida ordinaria.

"Tengo un patrimonio que he logrado consolidar a lo largo de 35 años", mencionó y puntualizó que sus ingresos están declarados.

Las cuentas bloqueadas al político priista, el cual no descartó solicitar un amparo, están relacionadas con dos tarjetas de crédito y tres de débito, además de una cuenta de inversión.

Con una de las cuentas, dijo, paga la colegiatura de sus hijas y realiza los gastos de su casa.

Y, recordó que es hijo y nieto de agricultores de la región centro-sur del Estado y que participó en reciprocidad con los agricultores.