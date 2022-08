Soy el arma secreta del Presidente.- Monreal

Ciudad de México.- El morenista Ricardo Monreal se dijo "el arma secreta" del Presidente Andrés Manuel López Obrador de cara al 2024, y afirmó que puede ser el Mandatario de la reconciliación nacional.

-¿No hay piso parejo?, se le preguntó al senador en una conferencia de prensa en La Paz, Baja California Sur.

"Yo no lo he visto, pero no me quejo, no lo he visto porque en el fondo, en el fondo, yo soy como el arma secreta del Presidente", soltó entre risas.

"Yo soy como el tapado, pues, no soy corcholata".

Monreal, quien afirmó que visita Baja California como parte de sus actividades legislativas, afirmó que a la gente y a López Obrador les conviene que él sea el sucesor del tabasqueño.

"Le conviene a... a la gente le conviene, al pueblo de México, obviamente al Presidente, que yo sea su sucesor por la experiencia acumulada, por mi capacidad, porque soy un hombre sereno, prudente, con capacidad de dialogar con todos", presumió.

"Y, una vez que llegue el momento, puedo ser el Presidente de la reconciliación nacional, la polarización, el desencuentro, la crispación a través de la historia nos lo ha demostrado que hemos perdido batallas, entonces ahora queremos atenuar estos efectos de (la división), queremos avanzar por el camino correcto, estoy capacitado, sé lo que debemos hacer".

Monreal aclaró que no va pelear ni se va confrontar con López Obrador, y propuso que de las "corcholatas" se saque a un aspirante que lo enfrente a él en una elección interna.

"O sea, el oficialismo contra los rebeldes con causa. Nosotros no vamos a pelear con el Presidente, nunca nos vamos a confrontar con el Presidente López Obrador porque no nos peleamos con la historia, él es historia", sostuvo.

"Pero él va cumplir su función en dos años y nos vamos a enfrentar a los adversarios que están surgiendo".

Acompañado de senadores de su partido, Monreal reiteró que fue un error anticipar con tanto tiempo la disputa por la candidatura presidencial de Morena.

Advirtió que el destape anticipado de las "corcholatas" desde 2021 puede generar fracturas dentro de Morena y un "daño enorme" al partido.

"Yo percibo y creo que, fue un error para mí, y lo digo con respeto, fue un error anticipar con tanto tiempo una sucesión, ya son 14 meses desde que se destapó a las corcholatas", dijo.

"Yo no soy corcholata, pero soy un hombre forjado en la lucha social que aspira legítimamente, que cuando llegue el momento habré de realizar mi esfuerzo por inscribirme y ganar a la buena dentro de Morena".

Monreal consideró que se debe tener cuidado con la promoción de "corcholatas" como la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues las autoridades electorales pueden sancionar al partido.

Para muestra, comentó, el lunes estuvo en Quintana Roo y notó que las calles están llenas de propaganda con la imagen del Presidente.

"Yo diría que hay que tener cuidado porque pueden en el INE y en el Trife sancionarnos. Deben de tener cuidado y también (ser) escrupulosos para que actuemos con mucha ética en este proceso, que está muy adelantado", mencionó.

"Yo no estoy aquí para efectos proselitistas, vengo a un diálogo, no me reuniré ni con Morena ni con ninguna autoridad, sino es un diálogo legislativo previo a las reuniones que tendremos en el Senado, entonces el daño que se le puede causar a Morena es enorme".

Si no se fijan reglas claras para los aspirantes de Morena, consideró el senador, puede haber distorsión y más tarde desencuentro dentro del partido.

Monreal dijo que sábado sostendrá reuniones con empresarios y mujeres con quienes, dijo, abordará temas relacionados con la agenda legislativa en materia de violencia de género y medio ambiente.