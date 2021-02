‘Soy el más interesado en que salga la verdad’

El Diario de Chihuahua

Chihuahua— Luis Raúl Flores Sáenz, notario número 4, dijo en entrevista exclusiva que él era el más interesado en que saliera la verdad en torno a los supuestos recibos de pago que habrían sido certificados en su notaria, los cuales involucran a la candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, en la presunta nómina secreta del exgobernador César Duarte.

“Estoy tan dispuesto que la verdad salga a relucir, que yo nunca he dicho que esos documentos que se entregaron a un medio de comunicación y se entregaron a la Fiscalía del Estado, son fraudulentos porque ni los conozco, habría que constatar con el original”, refirió.

Manifestó estar abierto a cualquier circunstancia, incluso a ser llamado por cualquier autoridad para aclarar el caso de la supuesta certificación de los recibos con los cuales el Gobierno del Estado, busca acusar de cohecho a la alcaldesa María Eugenia Campos Galván.

“Yo quisiera que se constatara, tener el documento original, que aun cuando no soy un perito grafoscópico, de alguna forma puedo decir que sea mi firma y mi sello, pero ahorita yo no puedo decir que el documento que se exhibió a la prensa sea un documento certificado por mí, necesitaría tener en mi poder el original para poderlo certificar”, dijo.

Refirió que en este tema de los supuestos recibos certificados en su notaría, el primer sorprendido fue él, porque desconocía absolutamente de ello. “Para mí cuando salió en el medio de comunicación local, mencionando mi nombre y una fotografía del recibo me sorprendió, porque a pesar de la fecha que se señala ahí, yo nunca he tenido un documento de esos tipos”, afirmó.

“No me niego en ninguna forma a acudir en los términos de la ley del notariado ante las instancias correspondientes que sea requerido, hasta el día de hoy no he sido requerido por ninguna instancia oficial”, aclaró.

“Definitivamente no busco venganza, sino simplemente estoy a las órdenes de cualquier autoridad. Mis respetos, mi consideración y mi oración para el señor gobernador del estado y para todos los integrantes del gabinete”, refirió en la entrevista.

Explicó que una certificación de documentos, consiste en revisar o cotejar un documento original con una copia, para comparar que sean el mismo documento, para posteriormente certificarlos mediante un sello y una firma.

“¡Claro que no me acuerdo, son miles de documentos!, miles, los que se certifican en una notaría”, citó.

El catedrático en la Facultad de Derecho de la materia de Derecho Notarial, expresó que el Colegio de Notarios del Distrito Morelos le ha mostrado su apoyo en esta situación; además de que el presidente del organismo hizo una declaración en torno a que no tenía conocimiento de cuál era la situación de su colega.

“Te puedo decir que en lo individual, un inmenso número de compañeros notarios, me han mostrado su apoyo hacia mi persona y no por ser parte del gremio ni mucho menos, sino por el conocimiento que tienen de mí”, finalizó.

