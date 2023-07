Subirán a 14 mil los ‘chuecos’ regularizados

El Diario del Noroeste / Vehículos de procedencia extranjera

Nuevo Casas Grandes.- El director del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve), César Guillermo Márquez Villa, señaló que con la nueva ampliación al decreto federal para la Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, que comenzó ayer, se calcula que aumente el padrón a unos mil automotores más.

“El número de ‘chuecos’ que van a ser nacionalizados será muy bajo en comparación al resto de los períodos anteriores, claro que no podemos hacer una proyección oficial, pero calculamos que se van a regularizar en estos próximos tres meses otros mil vehículos, y cuando mucho serán mil 300”, indicó Márquez Villa.

Hasta el momento, la regularización en Nuevo Casas Grandes ha logrado poco menos de 13 mil vehículos de procedencia extranjera que fueron nacionalizados desde el año pasado hasta el término del mes de junio, cuando concluyó la tercera ampliación del decreto.

Así, para el término de esta cuarta ampliación se están sumando esos 13 mil vehículos regularizados al padrón de 25 mil unidades que ya tiene registradas la oficina de Recaudación de Rentas, por lo que Nuevo Casas Grandes ya cuenta con un nuevo padrón de 38 mil vehículos.

Con la proyección de la nueva ampliación al decreto federal, el municipio contará al concluir septiembre de este 2023 con un padrón total de 39 mil vehículos, lo que significaría un incremento del 56 por ciento de vehículos circulando ya con placas en las calles de esta ciudad.

El objetivo del programa de Gobierno federal es erradicar de las calles los vehículos sin placas que no puedan ser identificados, ya que se ha comprobado que la mayoría de delitos de alto impacto se cometen haciendo uso de unidades que no pueden ser identificadas por no contar con una matrícula.

No obstante, ninguna autoridad ha dado a conocer hasta el momento cuál será la mecánica a seguir para sacar de circulación a todos esos vehículos que no entraron al decreto, o que se negaron a adherirse al programa y no se regularizaron terminado el período de nacionalización.

